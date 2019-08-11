حزب الله: اسرائيل تتحضر لشن حرب علينا والمقاومة جاهزة لملاقاتها

كشف رئيس ​كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لـ "حزب الله" اللبناني،​ النائب ​محمد رعد، أن إسرائيل تتحضر لشن حرب على لبنان والمقاومة ستكون جاهزة لملاقاتها ومواجهتها والدفاع عن لبنان.

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية نقلا عن رعد خلال حفل تخريج طلاب في الجنوب اللبناني أن إسرائيل​ تتهيأ لشن حرب على لبنان والمقاومة اللبنانية.

وأكد رعد قائلا "جهوزية ​المقاومة​ لملاقاته برجالنا، بمجتمعنا، بقدراتنا، بكل ما حضرناه له". وأضاف قائلا "سيتوهم إن كان قادرا على الحاق هزيمة بمجتمعنا بل عليه أن ينتظر شللا لكيانه ووضعا لمصير كيانه على المحك".

وشدد رعد على "أننا لا نمزح مع عدو يتهدد وجودنا ودورنا، وموقعنا"، معتبرا أنه واذ نقدم كل تنازلات في ساحات الداخلية، فأننا لا نغفل مطلقا عن ترصد حركة حركة عدونا الاستراتيجية الوجودية وسنلقنه درسا اضافيا يهدد وجوده واستمراره ان فكر في شن اي حرب عدوانية على وطننا.

ورأى رعد أن لبنان في مرحلة يحصد فيها وينتظر الانتصارات تلو الانتصارات وقال بهذا الصدد "انتصرنا في لبنان وغزة وان كابر من كابر ولم يعترف بهزيمته فالايام المقبلة ستدفعه للاعتراف طوعا أو كرها بهذه الهزيمة، مؤكدا أن المقاومة لم تعد مجرد حركة شعب في قطر معين بل اصبحت محورا شعبيا ممتدا امتداد العز والكرامة في وطننا العربي والاسلامي".