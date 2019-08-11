ظريف: طهران ما زالت تدعم المحادثات اليمنية - اليمنية

عبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال استقباله المتحدث باسم حركة "أنصار الله" محمد عبد السلام عن أسف بلاده الشديد للوضع الإنساني القاسي في اليمن، مؤكدا استعداد طهران لإرسال المساعدات الإنسانية إلى هذا البلد.

طهران– سبوتنيك. وأفاد بيان لوزارة الخارجية الإيراني اليوم الأحد، أن "الجمهورية الاسلامية الإيرانية دعمت وما زالت تدعم المحادثات اليمنية - اليمنية والتنفيذ الكامل لاتفاقيات ستوكهولم"، مطالبا بوقوف فوري للحرب على اليمن ورفع الحصار عن هذا البلد.

من جانبه أشاد المتحدث باسم "انصار الله" اليمنية محمد عبد السلام بدور الجمهورية الإسلامية في دعم الشعب اليمني.

وأضاف البيان أن عبد السلام قدم إلى وزير الخارجية الإيراني تقريرا عن آخر التطورات الميدانية والسياسية اليمنية وآفاق الحل السياسي.

وكانت إيران والدول الأوروبية عقدت عدت جولات مباحثات حول الوضع الانساني في اليمن كان أخرها في العاصمة البلجيكية بروكسل في كانون الاول/ ديسمبر عام 2018 وترأس الجلسة عن الجانب الإيراني مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين جابري أنصاري إلا أنها لم تصل إلى نتائج تذكر.

وكان الحوثيون في اليمن وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي قد وقعوا اتفاقية وقف إطلاق النار في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في مدينة ستوكهولم السويدية، تفرض انسحاب أطراف النزاع من مدينة الحديدة الساحلية.

وتتهم السعودية إيران بدعم "الحوثيين" الذين يسيطرون على مناطق واسعة من اليمن، بينها العاصمة صنعاء.

وشنت السعودية على رأس تحالف عسكري هجوما عسكريا منذ عام 2015 دعما لقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يواجه الحوثيين في اليمن.