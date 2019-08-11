التحالف العربي: خلافات بين قيادات "أنصار الله" وراء مقتل شقيق عبد الملك الحوثي

قال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن خلافات بين قيادات جماعة "أنصار الله" وراء مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.