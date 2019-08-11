الملك سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي أردوغان

تلقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالا هاتفيا اليوم الأحد، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

يتبع...