مقتل 23 جندي سوري وإصابة 7 آخرين في صد هجوم لمسلحين على مدار يومين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مقتل 23 جنديا سوريا وإصابة سبعة آخرين، في صد هجوم للإرهابيين يومي 10 و11 آب/ أغسطس.