ولي العهد السعودي يجتمع مع الرئيس اليمني ويبحث معه التطورات في عدن

اجتمع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في منى اليوم، مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، خاصة التطورات في عدن، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

#عاجل

سمو ولي العهد يجتمع مع الرئيس الجمهورية اليمنية ،ويستعرضان مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية،خاصة التطورات في #عدن.#واس pic.twitter.com/232WbMSEQI — واس (@spagov) August 11, 2019

حضر الاجتماع، من الجانب السعودي، كل من وزير الداخلية ووزير الحرس الوطني، ونائب وزير الدفاع، ورئيس الاستخبارات العامة.

فيما حضره من الجانب اليمني، نائب الرئيس اليمني الفريق الركن على محسن الأحمر، ورئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، وعدد من المسؤولين.

يذكر أن مدينة عدن قد شهدت في الأيام الأخيرة اشتباكات مسلحة بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات وقوات الحماية الرئاسية للموالية للحكومة اليمنية حول محيط قصر المعاشيق، والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من كلا الطرفين.