"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة جنود سعوديين بقصف مدفعي في جيزان

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الاثنين، سقوط قتلى وجرحى من الجيش السعودي بقصف في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن الجماعة استهدفت بقصف مدفعي تجمعات عسكرية سعودية قبالة منفذ الطوال البري الحدودي بين اليمن والسعودية.

#المسيرة_عاجل | #جيزان: مصرع وإصابة عدد من الجنود السعوديين وتدمير آلية عسكرية بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم قبالة منفذ الطوال — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 11, 2019

وأضافت أن القصف أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود السعوديين وإعطاب آلية عسكرية.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.