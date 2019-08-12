فؤاد السنيورة يفاجئ الجمهور بأداء أغنية "سواح" (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه الرئيس فؤاد السنيورة وهو يغني للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ إحدى أشهر أغنياته “سوّاح”.

فاجأ رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة جمهور مهرجانات بيت الدين بغنائه أغنية العندليب الأسمر في الحفل الذي أحياه الفنان عبده شريف.

السنيورة الذي حضر ختام فاعليات مهرجانات بيت الدين الدولية، أمسك الميكرفون وأطلق العنان لصوته بأداء الأغنية، وسط تفاعل كبير من الحاضرين الذين تجمهروا حوله مصفقين له.

وقد وجه شريف تحية للسنيورة وانتقل إلى جانبه بين صفوف الحاضرين، فبادر الأخير بغناء جزء من أغنية "سواح".