بعد إعلانها قصف قاعدة ملكية... "أنصار الله" تعلن عن جديد في "قوات الدفاع الجوي"

أعلن المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، أن القوات التابعة للجماعة بصدد الكشف عن جديدها في الدفاع الجوي، حسبما نقلت "المسيرة نت".

وأوضح سريع أن العمليات التطويرية للدفاع الجوي تجعل تلك القوات قادرة على تنفيذ مهمات وصفها بالعملياتية في مختلف المناطق، مشيراً إلى أن الجماعة "خاضت وتخوض تجارب تاريخية لتعزيز القدرات العسكرية لليمن"، حسب تعبيره.

كما لفت سريع إلى أن القدرات العسكرية الدفاعية لقوات جماعة "أنصار الله" ستكون محل "فخر واعتزاز كل أبناء الشعب اليمني ومحل تقدير الأجيال القادمة".

وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في كانون الثاني/ يناير من العام 2015.

ويشهد اليمن أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.