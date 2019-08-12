عرض عسكري يمني مفاجئ لمساعدة حفتر في الدخول إلى طرابلس

عرض نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، تقديم الدعم والمساندة لقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في محاربة ما وصفها "مليشيات طرابلس".

وقال ابن بريك، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "بإذن الله في هذه الأيام الفضيلة المشير حفتر يحسم أمره مع المليشيات الإرهابية المدعومة من قطر وتركيا والمتسترة بالشرعية في العاصمة طرابلس".

وأضاف: "مستعدين نعين أشقاءنا في ليبيا ونوفد لهم خبراتنا وتجربتنا مع نفس المليشيات المتسترة بالشرعية، المكان اختلف فقط والداعم واحد قطر وتركيا".

بإذن الله في هذه الأيام الفضيلة المشير حفتر يحسم أمره مع المليشيات الإرهابية المدعومة من قطر وتركيا والمتسترة بالشرعية في العاصمة طرابلس.

مستعدين نعين أشقاءنا في ليبيا ونوفد لهم خبراتنا وتجربتنا مع نفس المليشيات المتسترة بالشرعية، المكان اختلف فقط والداعم واحد قطر وتركيا. — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) August 12, 2019

​وتتواصل منذ أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات مسلحة في ضواحي طرابلس بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وقوات الجيش الوطني، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1100 مدني وعسكري، حتى الآن، بينما جرح الآلاف إلى جانب نزوح الآلاف من العائلات.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.