بالصور والفيديو... أمطار غزيرة على مشعر منى

وصرح الناطق الرسمي للأرصاد السعودية، أن سرعة الرياح بلغت 30 كم في الساعة، وانخفضت درجات الحرارة لتصل إلى 26 درجة مئوية.
#يحدث_الآن.. أمطار متوسطة على مشعر #منى.#العالم_في_قلب_المملكة #فيديو_واس#واس_في_الحج pic.twitter.com/QUQXEHmgdc— واس (@spagov) August 12, 2019
الناطق الرسمي للأرصاد: أمطار غزيرة تشهدها #المشاعر_المقدسة الآن بسرعة رياح بلغت 60 كلم/س وانخفاض درجة الحرارةإلى 26 درجة مئوية.#العالم_في_قلب_المملكة #واس_في_الحج #واس pic.twitter.com/DVoGp0eoFg— واس (@spagov) August 12, 2019
وتستمر الأمطار في الهطول على المشاعر المقدسة في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل منى وعرفات ومزدلفة.
ودعا الدفاع المدني السعودي، ضيوف الرحمن من الحجاج، إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار، وتجنب الأماكن المنخفضة وملامسة الأجسام المعدنية الموصلة للتيار الكهربائي.
وتقوم السلطات السعودية باتخاذ تدابير أمنية وتقديم كل أشكال الدعم للحجاج خلال توافدهم إلى عرفات، وجرى نشر أعداد مهمة من العناصر الأمنية في كل المرافق، إضافة إلى المروحيات التي تطوف في سماء الحرم بأكمله، لمراقبة تحركات الحجاج ومتابعة حالتهم الأمنية والصحية، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
وأعلن مدير الأمن العام السعودي، في وقت سابق من مساء الجمعة، إن أكثر من مليون و100 ألف حاج إلى وصلوا إلى منى، وأن 100 ألف حاج وصلوا عرفات، فيما تبقى حدود 800 ألف حاج مرتب تصعيدهم صباح السبت إلى صعيد عرفات مباشرة.
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