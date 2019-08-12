Widgets Magazine
تسجيل
17:11 12 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    عشرة تجربة حياتية لدمج ذوي الإعاقة داخل المجتمع السوري

    "عشرة" تجربة حياتية لدمج ذوي الإعاقة داخل المجتمع السوري

    © Sputnik . Ali Hashem
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    احتضنت دمشق (مخيماً) مبتكرا يهدف لدمج "ذوي الإعاقة" في المجتمع السوري في ظل ارتفاع معدلات الإعاقة إلى مستويات استثنائية جراء الحرب الإرهابية التي تشن على البلاد منذ ما يزيد عن 8 سنوات.

    قال بشار مجدلاوي من فريق "عدسة سلام" لوكالة "سبوتنيك": إن المخيم الذي حمل اسم "عشرة" أقيم بمشاركة فريق "عدسة سلام" يهدف إلى تحقيق الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة، أي الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها، ويتوخى توعية المجتمع بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمن برنامجه دمج 10 أشخاص من ذوي الإعاقة و10 من غير ذوي الإعاقة، 10 منهم ذكور و10 إناث، أتوا من 10 محافظات سورية.

    وتنطلق أهمية العمل الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية بالتعاون مع فريق "عدسة سلام"، ومولته الحكومة الفنلندية، على فكرة الدمج من ارتفاع معدلات الإعاقة في سورية خلال السنوات الأخيرة بسبب الحرب الإرهابية التي تتعرض لها البلاد منذ عام 2011، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 30 بالمئة من السكان باتوا من ذوي الإعاقة، وهو ضعف المعدل العالمي، وتحد الإعاقة من مشاركة هؤلاء في الحياة العائلية والمجتمعية.

     

    عشرة تجربة حياتية لدمج ذوي الإعاقة داخل المجتمع السوري
    © Sputnik . Ali Hashem
    "عشرة" تجربة حياتية لدمج ذوي الإعاقة داخل المجتمع السوري

     

    بدورها أوضحت هيام عبيد من الفريق الإداري للمبادرة إن المخيم الذي انطلق في 27 من شهر يوليو/ تموز الماضي يتطلع إلى خلق حالة مجتمعية تعزز مفهوم الدمج في المجتمع ليكون بمثابة تجربة حياتية مختلفة وليس مجرد تجربة تعلم. حيث قسم المشاركون إلى فرق زوجية مؤلفة من شخصين أحدهما من ذوي الإعاقة، مع مراعاة الفئات الجندرية ليتشاركوا الإقامة والنشاطات المختلفة بهدف خلق حالة الدمج وروح التعاون بين المشاركين، كما تضمن برنامج المخيم تزويد المشاركين بالتدريبات العملية والنظرية في التصوير والتصميم وصناعة الأفلام الترويجية القصيرة، إضافة إلى تدريبات عملية في مجال تخطيط وتنفيذ الحملات الإعلامية لتمكينهم من تصميم حملة توعوية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما حصل بالفعل مع انتهاء المخيم الذي امتد على مدار 20 يوماً تضمنت 10 ساعات عمل يومية من الجلسات الحوارية بمشاركة شخصيات مميزة من ذوي الإعاقة أو من المهتمين بقضاياهم، إضافة إلى النشاطات الترفيهية والتفاعلية.

    عشرة تجربة حياتية لدمج ذوي الإعاقة داخل المجتمع السوري
    © Sputnik . Ali Hashem
    "عشرة" تجربة حياتية لدمج ذوي الإعاقة داخل المجتمع السوري

    وأشارت عبيد إلى أن عملية التقديم للمخيم تمت على 3 مراحل حيث بدأت بمرحلة الاستمارة التي تقدم خلالها للمشاركة 1213 شخصاً، وصل 193 منهم إلى مرحلة الاختبار، وتأهل 70 منهم إلى مرحلة المقابلات الشخصية، ليتم التوصل في النهاية إلى اختيار المشاركين العشرين بما يحقق مشاركة فئات مجتمعية متنوعة مع ضمان تنقلاتهم من محافظاتهم إلى موقع التدريب وبالعكس.

    تجدر الإشارة إلى أن "عدسة سلام" الذي انطلق منذ عام 2015 يقدم نفسه كمشروع شبابي مستقل يعمل على تطوير الهوية البصرية للمجتمع السوري عن طريق مجموعة من ورشات العمل التدريبية  التي تتضمن صناعة الأفلام التسجيلية وكتابة السيناريو والتصوير والمونتاج وورشات التصوير والتصميم، ويعمل المشروع على تدريب الشباب السوري على الطرق السلمية للتعبير عن الرأي، وعلى إعادة خلق التواصل بن شباب من مختلف الأنساق المجتمعية لبناء جسور الثقة بين هذه الأنساق بما يعزز الارتباط الفعال والمنتج بين المدن والمحافظات السورية من خلال مجموعة من الحملات الإعلانية الإنسانية ومجموعة كبيرة من النشاطات التفاعلية في المجتمع السوري بالإضافة الى التدريب.

     

    انظر أيضا:

    حقيقة استعادة "داعش" لقوتها في سوريا والعراق
    الكلمات الدلالية:
    مخيم, ذوي الاحتياجات الخاصة, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    متسلقو فريق الإنقاذ على قمة جبال الألب الفرنسية، 19 يناير 2006
    خطر يهدد حياتهم... صور للمتسلقين تأسر الأنفس
    عجلات الناتو تتراجع
    عجلات "الناتو" تتراجع
    إنفوجرافيك - منظومة صواريخ إس-500
    منظومة الصواريخ "إس-500"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك