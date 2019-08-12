الرئيس المصري يوجه رسالة إلى "سر القوة العظيمة"

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، "تحية تقدير واعتزاز" إلى "شباب مصر المتحمس الواعد" بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

وقال السيسي في تغريدة على "تويتر": "أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر المتحمس الواعد والذي يُثبت يوما بعد يوم بأنه سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة".

فى اليوم العالمى للشباب .. اتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر المتحمس الواعد والذى يُثبت يوماً بعد يوم بأنه سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة ، وأؤكد على أن الدولة المصرية عازمة على الإستمرار فى دعم شبابها وإعدادهم بالشكل الذى يُحقق بهم مستقبلاً أفضل لمصرنا العزيزة — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) August 12, 2019

وأكد أن "الدولة المصرية عازمة على الاستمرار فى دعم شبابها وإعدادهم بالشكل الذى يُحقق بهم مستقبلا أفضل لمصرنا العزيزة".

ودائما يحرص الرئيس المصري على حضور فعاليات مؤتمرات الشباب في مصر للبحث في المشكلات التي يواجهونها، وللرد على جميع أسئلتهم، كونها "منصة فاعلة" للتواصل المباشر و"إحدى آليات النقاش والتفاعل بين الدولة والشباب".