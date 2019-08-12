مسؤول مصري يكشف حالة الحجاج بعد أمطار وسيول السعودية

كشف مسؤول مصري، اليوم الاثنين، عن حالة الحجاج المصريين، بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على مشعر منى، أثناء موسم الحج 2019.

وأكد مجدي شلبي، رئيس بعثة الحج السياحي، ووكيل أول وزارة السياحة، أن جميع حجاج السياحة بخير، مشيرا إلى أن السيول التي شهدها مشعر منى اليوم، لم تؤثر على أداء المناسك، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.

وأضاف "شلبي" أن جميع اللجان ما زالت تعمل وستعمل حتى نهاية المناسك في مشعر منى للاطمئنان على الحجاج، مشيرا إلى أن مطار القاهرة الدولي سوف يشهد عودة أول فوج سياحي الأربعاء المقبل، وعودة الحج البري عبر ميناء نويبع الأحد المقبل.

وأشار رئيس بعثة الحج السياحي، إلى أن عودة آخر أفواج حجاج السياحة يوم 28 أغسطس/آب الجاري، وذلك لجميع البرامج بمستوياتها، موضحا أن الموسم هذا العام مر بشكل ممتاز دون مشاكل، وسيستمر عمل اللجان التابعة للبعثة حتى وصول آخر حاج سياحي إلى مصر.

وشهد مشعر منى في مكة المكرمة، اليوم الاثنين، هطول أمطار غزيرة، تزامنا مع أداء الحجاج للمشاعر المقدسة.

وصرح الناطق الرسمي للأرصاد السعودية، أن سرعة الرياح بلغت 30 كم في الساعة، وانخفضت درجات الحرارة لتصل إلى 26 درجة مئوية.

وتستمر الأمطار في الهطول على المشاعر المقدسة في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل منى وعرفات ومزدلفة.

ودعا الدفاع المدني السعودي، ضيوف الرحمن من الحجاج، إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار، وتجنب الأماكن المنخفضة وملامسة الأجسام المعدنية الموصلة للتيار الكهربائي.