"أنصار الله" تعلن إطلاق 4 صواريخ على تجمعات للجيش السعودي في عسير

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، مساء اليوم الإثنين، إطلاق 4 صواريخ من طراز "زلزال - 1"، على تجمعات للجيش السعودي في عسير.

ونقل موقع "قناة المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، عن مصدر عسكري قوله، "إن الجماعة الحوثية استهدفت القوات السعودية قبالة أبواب الحديد، وأوقعت قتلى ومصابين في صفوفها".

على جانب آخر أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم، استعادة مواقع من قبضة جماعة "أنصار الله"، في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

4 صواريخ زلزال1 تدك تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي بعسير#المسيرة #المسيرة_نتhttps://t.co/DPS3Bp2v6d — قناة المسيرة (@almasirah) August 12, 2019

ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد هايل القشائي قوله، إن "القوات هاجمت مواقع تمركز الحوثيين في جبل النار المطل على مركز مديرية باقم شمال صعدة".

وأضاف: "تمكنت قوات الجيش خلال الهجوم من السيطرة على مواقع جديدة في وادي العريض أسفل جبل النار".

وأوضح العميد القشائي، أن "السيطرة على تلك المواقع ستسهل وصول القوات إلى قمة جبل النار".

وأكد "سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين في الهجوم وتدمير آليات تابعة لهم".

من جهة ثانية، جدد طيران التحالف العربي قصف محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

قوات الجيش تشن هجوما على مواقع المليشيا في باقم بصعدة وتحرز تقدما جديدا https://t.co/XwclX4a7sz — سبتمبر نت (@2626sept) August 12, 2019

وتدور على الساحة اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات، معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في كانون الثاني/ يناير من العام 2015.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.