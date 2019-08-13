مصر تعلق رحلة الطيران لهونج كونج اليوم بسبب الاضطرابات

قررت شركة مصر للطيران تعليق رحلتها المتجهة إلى هونج كونج والتي كانت مقررة مساء الاثنين.

القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان نشرته شركة مصر للطيران اليوم عبر حسابها بموقع "تويتر"، إنه "نظرا للأحداث الراهنة والاضطرابات التي تشهدها مدينه هونج كونج، وإلغاء السلطات المسئولة هناك لجميع الرحلات المتجهة من وإلى مطار هونج كونج الدولي، صرح مصدر مسئول بشركة مصر للطيران أنه تقرر تعليق رحلة الشركة المتجهه إلى هونج كونج والتي كان من المقرر تسييرها من مطار القاهره مساء اليوم الاثنين الموافق 12 أغسطس ولحين إشعار آخر".

نظرا للأحداث والاضطرابات التي تشهدها مدينه هونج كونج ، وإلغاء السلطات المسئولة هناك لجميع الرحلات من وإلى مطار هونج كونج الدولي تقرر تعليق رحلة الشركة المتجهه إلى هونج كونج والتي كان من المقرر تسييرها من مطار القاهره مساء اليوم الاثنين الموافق ١٢ أغسطس و لحين إشعار آخر . pic.twitter.com/knht4MYzXC — EGYPTAIR (@EGYPTAIR) August 12, 2019

وأضاف البيان، "ويتابع مركز العمليات المتكامل التابع لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية تطورات الموقف أولا بأول لمعرفة أى جديد في هذا الشأن".

وطلبت شركة مصر للطيران من عملائها المسافرين على الرحلة مراجعتها لمتابعة التفاصيل.

وأعلنت سلطات الطيران في هونج كونج إلغاء الرحلات المتجهة من وإلى مطار هونج كونج بعد تزايد الاضطرابات هناك.

وبدأت الاحتجاجات كرد غاضب على قانون التسليم الذي جرى تعليقه، لكنها توسعت لاحقا للمطالبة بمزيد من الديمقراطية واستقالة كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج.

وأصبحت الاحتجاجات أسوأ أزمة سياسية في هونج كونج منذ عودة المدينة للحكم الصيني قبل 22 عاما.