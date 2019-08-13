الجيش الوطني الليبي يعلن مقتل عدد من قوات حكومة الوفاق في طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي التابع للقيادة العامة بقيادة المشير خيلفة حفتر، قتل عدد من أفراد قوات حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس، وتسليم قائد ميداني نفسه للجيش الليبي.

بنغازي - سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه: "قتل عدد من أفراد الميليشيات في محور طريق المطار في طرابلس من بينهم المدعو أشرف بيوك"، مشيراً إلى أن "هناك قائد ميداني يتبع المدعو اغنيوة الككلي سلم نفسه للقوات المسلحة".

وأضاف البيان أن "من دخل بيته فهو آمن ومن رفع الراية البيضاء فهو آمن".

مقتل عدد من أفراد الميليشيات في محور طريق المطار بينهم المدعو أشرف بيوك وقائد ميداني يتبع المدعو اغنيوة الككلي يسلم نفسه للقوات المسلحة ..من دخل بيته فهو آمن ومن رفع الراية البيضاء فهو آمن



المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة pic.twitter.com/jNtkYAXTdt — Libyan National Army (@DavidBiutitaman) August 13, 2019

وانتهت مهلة عيد الأضحى التي اتفق عليها الطرفان أمس الإثنين، لتعود الاشتباكات بين الطرفين من جديد.

وتتواصل منذ نيسان/أبريل الماضي اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وقوات الجيش، في مناطق متفرقة بضواحي طرابلس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1100 مدني وعسكري، حتى الآن، بينما جرح الآلاف إلى جانب نزوح الآلاف من العائلات.