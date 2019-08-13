شاهد... زلة لسان مذيعة أردنية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

وأثار مقطع الفيديو جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، لتنشر القناة على الفور بيان اعتذار جاء فيه: "تود قناة المملكة أن تعتذر من مشاهديها عما ورد من خطأ غير مقصود في أحد مواجزها الإخبارية بالأمس".

قناة المملكة توضح حول الخطأ الذي وقعت به مذيعة بتسمية الجيش السوري بأنه جيش الاحتلال pic.twitter.com/OBummnpuOQ — وكالة أنباء سرايا (@sarayanewsjo) August 12, 2019

وأضاف البيان: "حيث وُصف جيش الجمهورية العربية السورية الشقيقة خطأ بـ "جيش الاحتلال السوري" وقد تم محاسبة المسؤولين عن هذا الخطأ".

وتابع البيان: "قناة المملكة تجدد التزاماتها بالمهنية والموضوعية في تغطياتها ونشراتها الاخبارية وبرامجها، وتجدد اعتذارها عن أي لبس تسبب به هذا الخطأ الغير مقصود".