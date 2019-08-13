عودة أكثر من 1.7 ألف لاجئ سوري إلى الوطن خلال الــ 24 الساعة الأخيرة

أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، بأن أكثر من1.7 ألف لاجئ قد عاد إلى سوريا من أراضي الأردن ولبنان خلال الــ 24 الساعة الأخيرة.