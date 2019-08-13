مقتل عدد من عناصر "داعش" واعتقال آخرين بعملية إنزال لقوات عراقية غربي البلاد

قتل 10 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي واعتقل 5 آخرون خلال عمليات إنزال جوي للقوات العراقية في منطقتي الرطبة ووادي حوران في الأنبار غربي البلاد.

قال المتحدث باسم خلية الإعلام الأمني التابعة للقيادة المشتركة للقوات العراقية، يحيى رسول، في تغريدة عبر "تويتر" اليوم الثلاثاء "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة نفذ جهاز مكافحة الإرهاب عمليات إنزال جوي في مناطق الرطبة ووادي حوارن في محافظة الأنبار".

وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة نفذ @iraqicts عمليات انزال جوي في مناطق الرطبة ووادي حوارن في محافظة #الانبار، تمت العملية بالتنسيق مع الشركاء في @CJTFOIR ونجحت في:

- قتل 10 إرهابيين.

-القاء القبض على 5 اخرين.

- تدمير عدد من المضافات. — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) August 13, 2019

وأضاف رسول "تمت العملية بالتنسيق مع الشركاء في التحالف الدولي، ونجحت في قتل 10 إرهابيين، وإلقاء القبض على 5 آخرين، وتدمير عدد من المضافات".

وأعلن العراق في كانون الأول/ ديسمبر 2017 تحرير كامل أراضيه من "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.

وأطلقت القوات العراقية الاثنين الماضي المرحلة الثالثة من عملية "إرادة النصر" العسكرية لتطهير بعد المناطق في ديالى ونينوى من فلول تنظيم "داعش".