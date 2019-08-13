الطيران العراقي يقصف مجموعة إرهابيين ويدمر سبل تنقلهم

نفذ طيران الجيش العراقي، اليوم الثلاثاء، ضربة نوعية، أسفرت عن مقتل مجموعة من عناصر "داعش" الإرهابي، شرقي سامراء.

ونقل موقع "الحشد الشعبي " أن استخبارات قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي زودت طيران الجيش بمعلومات عن تحركات "داعش" في منطقة حاوي، شرق سامراء، ما استدعى توجيه ضربة لمركبة نوع "بيك آب" كانت تقلهم، إذ أسفرت الضربة عن مقتل ثمانية عناصر منهم.

وأشار الموقع إلى أن، الرصد تم من خلال طائرة سيرها الحشد الشعبي لاستطلاع المنطقة.

وحققت القوات العراقية، جميع أهدافها المرسومة في المرحلة الأولى من عملية "إرادة النصر" التي انطلقت صباح الأحد، 7 يوليو/ تموز الجاري، لتفتيش المناطق الصحراوية الرابطة بين محافظات: نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وصولا إلى الحدود الدولية السورية، في الجهة الشمالية الغربية من البلاد.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.