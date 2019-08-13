الحجاج يعودون إلى مكة لطواف الوداع دون حوادث

بدأ قرابة 2.5 مليون حاج، اليوم الثلاثاء، العودة إلى مكة استعدادا لاختتام المناسك بطواف الوداع مع اقتراب أكبر تجمع سنوي للمسلمين في العالم من الانتهاء دون أي حوادث على الرغم من التحديات اللوجيستية والتوترات الإقليمية المتصاعدة.

قال مسؤولون كبار إن المناسك لم تشهد أي حوادث كبرى وإن ا لخطط اللوجيستية والأمنية والصحية كانت ناجحة بالرغم من هطول أمطار غزيرة في بعض الأيام.

وبحسب ما تقول "رويترز" تربط المملكة سمعتها بإشرافها على الحرمين الشريفين في مكة والمدينة وعلى تنظيم الحج. وتأمل في استمرار الأعداد في التزايد لمساعدتها على تعزيز قطاع السياحة.

ورمى الحجاج الجمرات في منى قبل أن يعودوا إلى الحرم المكي الذي امتلأ بالطائفين والمصلين الذين يستعدون للمغادرة.

قال جاسم علي حقاني، وهو حاج سعودي، إنه يشعر بالامتنان للسلطات على حسن إدارتها للمناسك.

وقال وهو يستعد لأداء طواف الوداع في مكة "ما أقدر أن أعبر عن فرحتي وسروري... الإنسان ما يجي الحج إلا وفي حاجات في نفسه يدعو الله سبحانه وتعالى. في المريض وفي المعسر والمديون وهذه ما يعطيها الإنسان إلا لله عز وجل فيدعو الله بما أراد في نفسه".

مجموعة من الأمريكان المسلمين يقومون بتوديع محبيهم الذين يركبون الباصات المتجهة للمطار وثم السفر إلى مكة المكرمة للقيام بفريضة الحج وهم يرددون (لبيك اللهم لبيك).

المقطع من مدينة فيلاديلفيا بولاية بنسلفيانيا الأمريكية.



أجمل مقطع شفته اليوم pic.twitter.com/wHMnCvSW7v — إيـاد الحمود (@Eyaaaad) August 6, 2019

وتدفق ما يقرب من مليونين ونصف المليون حاج، أغلبهم من خارج السعودية، لأداء الفريضة التي تستغرق خمسة أيام هذا العام.

ونشرت السلطات أكثر من 120 ألف فرد من قوات الأمن وأكثر من 30 ألفا من العاملين بالقطاع الصحي للحفاظ على سلامة الحجاج وتقديم الإسعافات الأولية لهم.

كانت واقعة تدافع في عام 2015 قد أسفرت عن مقتل نحو 800 حاج، وفقا لما ذكرته السلطات السعودية، عندما وصلت مجموعتان كبيرتان من الحجاج في وقت واحد عند تقاطع طرق في طريقهما إلى جسر الجمرات.

ضخ أكثر من 41 مليون متر مكعب من المياه في #مكة_المكرمة pic.twitter.com/EFH3drnWLU — العربية (@AlArabiya) August 12, 2019

لكن إحصاءات أعلنتها الدول التي استعادت جثث حجاجها أوضحت وفاة أكثر من ألفي شخص بينهم أكثر من 400 إيراني.

وقالت السلطات السعودية آنذاك إن الحادث ربما كان سببه حجاج لم يلتزموا بقواعد تنظيم التجمعات، وأمر الملك سلمان بإجراء تحقيق إلا أن نتائجه لم تعلن قط.

وقاطعت إيران الحج في العام التالي لأسباب من بينها كارثة مقتل حجاج إيرانيين في التدافع وخلاف دبلوماسي بين البلدين.

الحجاج الإيرانيون ملتزمون بما وقعت عليه بلادهم مع السعودية pic.twitter.com/l82nhUu4zT — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 4, 2019

وعلى الرغم من أن الصراع بين الرياض وطهران على النفوذ في المنطقة لا يزال مستمرا فقد جاء الحجاج الإيرانيون لأداء الفريضة هذا العام.