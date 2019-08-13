رئيس البرلمان الكويتي يكشف طبيعة العلاقة بين الكويت والسعودية

كشف رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، طبيعة العلاقة بين الممكلة العربية السعودية وبلاده.

وقال الغانم في تصريحات أوردتها قناة "الإخبارية" السعودية، إن العلاقة بين السعودية والكويت شعوبا وحكاما مميزة وتاريخية. مؤكدا وجود علاقة "أخوة" بين الملك سلمان بن عبد العزيز وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

فيديو | الغانم لـ #الإخبارية: ما يمس #المملكة يمس #الكويت بشكل مباشر والعكس صحيح.. ومشاركة الكويت في عاصفة الحزم واجب ونتمنى نهاية الحرب سريعا. #الإخبارية pic.twitter.com/bfFUMHUGea — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 13, 2019

وأضاف الغانم، أنه عندما يزور المملكة لا يشعر إلا أنه في بيته. مشيرا إلى وجود تنسيق وتوافق تام في الرؤى بين البرلمانين الكويتي والسعودي، لافتا إلى أن هذا التنسيق ساهم في نجاح العديد من المعارك السياسية.

فيديو | الغانم لـ #الإخبارية: القضية الفلسطينية قضية المسلمين والعرب الأولى والمملكة داعمة لذلك.. والوضع في الأراضي الفلسطينية سيتغير وسيؤول لأهله. #الإخبارية pic.twitter.com/RdopKB5Zwa — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 13, 2019

وشدد الغانم على أن المملكة العربية السعودية هي عمود استقرار المنطقة، مضيفا "ومن يريد بها شرا يريد بالمنطقة بأكملها".

وشدد الغانم على أن ما يمس المملكة العربية السعودية يمس الكويت بشكل مباشر، وما يمس الكويت يمس المملكة بشكل مباشر، مضيفا أن هذا واقع عملي ملموس.

وفي الشأن الفلسطيني اعتبر الغانم أن الميزان العسكري مع الاحتلال الإسرائيلي "ليس في صالحناط، معقبا "لكن هذا لا يعني أن نصمت".