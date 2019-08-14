بالفيديو... مفاجأة غير متوقعة إلى رجل الأمن السعودي صاحب مقطع "هذا واجبي"

أجرى وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، اتصالا هاتفيا، بالطالب العسكري ماجد بن نادر العبد العزيز، الذي رفض مبلغا ماليا قدمته له عن طيب خاطر حاجة من جنسية عربية.

وقدم الوزير شكره وتقديره للطالب على إخلاصه وتفانيه في عمله، كما قدم له مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال سعودي بالإضافة إلى سيارة، وذلك حسب صحيفة "سبق" السعودية.

ووجه الأمير عبد العزيز بن سعود بتعيين الطالب العسكري بعد تخرجه في المدينة التي يرغب بها، داعيا إياه إلى زيارته والالتقاء به بعد انتهاء مهمته في الحج، ودورته التدريبية.

وكان الطالب العسكري، ماجد بن نادر العبد العزيز، رفض مبلغا ماليا، قدمته له حاجة خلال أداء مهمته بالعمل بقطار المشاعر في محطة منى 1، عندما كان يوجه الحجاج، قائلا لها: "هذا واجبي يا حاجة، ولا أتقاضى عليه أي مبلغ من أي حاج".