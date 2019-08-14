وزارة الدفاع السورية تعلن السيطرة على عدد من القرى بريف محافظة إدلب الجنوبي

العالم العربي انسخ الرابط 1 0

وزارة الدفاع السورية تعلن السيطرة على عدد من القرى بريف محافظة إدلب الجنوبي