"داعش" يستهدف احتفالات العيد والحشد الشعبي يتصدى

لقي أحد عناصر الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، مصرعه، إثر صد هجوم لعناصر "داعش" استهدف احتفالات العيد في قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك.

ونقل موقع " الحشد الشعبي بيانا جاء فيه: "إن الفوج الخامس باللواء 56 بالحشد تمكن من إحباط تعرض لـ "داعش" على قرية "البرغلية" في قضاء الحويجة.

وأضاف الموقع: "إن أحد أبطال الفوج الخامس ارتقى شهيدا نتيجة عملية التصدي للمحاولة الإرهابية.

يذكر أن الحشد الشعبي في كركوك وضع خطة أمنية خاصة بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك شملت المدن والقرى الزراعية اضافة الى الأسواق والمرافق العامة.

وحققت القوات العراقية جميع أهدافها المرسومة في المرحلة الأولى من عملية "إرادة النصر" التي انطلقت، صباح الأحد 7 يوليو/تموز الجاري، لتفتيش المناطق الصحراوية الرابطة بين محافظات: نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وصولا إلى الحدود الدولية السورية، في الجهة الشمالية الغربية من البلاد.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.