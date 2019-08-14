43 حاجا مصريا ما زالوا يتلقون العلاج في مستشفيات السعودية

وأضافت الوزارة في بيان لها إن عدد العيادات بلغ 37 عيادة، وتواجدت بمقر إقامة الحجاج المصريين بالفنادق، واستأنفت عملها مساء أمس الثلاثاء، عقب الانتهاء من مناسك الحج، وفقا لما نشرته صحيفة "الأخبار" المصرية.

وكشفت الوزارة في بيان لها، أن " عيادات البعثة في مكة المكرمة استقبلت 45109 حالة مرضية بمكة المكرمة، بينما استقبلت عيادات المدينة المنورة 4417 حالة، منوهة إلى دخول 160 حالة للمستشفيات السعودية، غادرت منهم 117 حالة بعد تمام شفائها، وما زالت 43 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن".

ونقلت الصحيفة عن رئيس البعثة الطبية للحج، الدكتور محمد ضاحي، قوله إنه "تم إجراء غسيل كلوي لـ36 حالة بمستشفيات السعودية، بإجمالي عدد 205 جلسات غسيل كلوي، فيما تلقت 8 حالات أخرى العلاج الكيماوي".

وأشار إلى "عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم".

وقال إن "الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندواته التوعوية للحجاج لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، وتوزيع المطويات والكتيبات الإرشادية لتجنب ضربات الشمس، والإصابة بالأمراض المعدية، وكيفية الوقاية منها".