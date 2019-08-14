وزير الخارجية العراقي يناقش مع نظيره الفلسطيني التطورات في المنطقة

وتم خلال الاتصال الهاتفي مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وعدداً من القضايا الإقليمية، بخاصة أبرز التطورات في المنطقة.
وزير الخارجيّة يُجري اتّصالاً هاتفيّاً مع نظيره الفلسطينيّ رياض المالكيّ— وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) August 14, 2019
أجرى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم @maalhakimاتّصالاً هاتفيّاً مع نظيره الفلسطينيّ رياض المالكيّ.
وبحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وعدداً من القضايا الإقليمية، بخاصة أبرز التطورات في المنطقة. pic.twitter.com/A0wYW848a1
وأكد الحكيم دعم العراق، ومساندته للقضية الفلسطينية، ونضال شعب فلسطين لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ويدعو للتمسُّك بقرارات الشرعيّة الدوليّة، وأهمّية المسار السياسيّ الأمميّ؛ لأنه يحظى بقبول، وتأييد عالميّ.— وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) August 14, 2019
مشدداً على أهمّية تقديم الدعم اللازم للجُهُود، والمساعي الفلسطينيّة وُصُولاً إلى تحقيق أهداف شعب فلسطين بالحرية، والاستقلال.
كما أعرب الوزير عن رفض العراق لأي قرار يبتزّ الأراضي الفلسطينيّة إلى حساب الكيان الإسرائيلي.
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