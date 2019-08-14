وزير الخارجية العراقي يناقش مع نظيره الفلسطيني التطورات في المنطقة

أجرى وزير الخارجيّة العراقي محمد علي الحكيم، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، وبحث الطرفان أهم التطورات في المنطقة.

وتم خلال الاتصال الهاتفي مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وعدداً من القضايا الإقليمية، بخاصة أبرز التطورات في المنطقة.

وزير الخارجيّة يُجري اتّصالاً هاتفيّاً مع نظيره الفلسطينيّ رياض المالكيّ



أجرى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم @maalhakimاتّصالاً هاتفيّاً مع نظيره الفلسطينيّ رياض المالكيّ.

وبحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وعدداً من القضايا الإقليمية، بخاصة أبرز التطورات في المنطقة. pic.twitter.com/A0wYW848a1 — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) August 14, 2019

وأكد الحكيم دعم العراق، ومساندته للقضية الفلسطينية، ونضال شعب فلسطين لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ويدعو للتمسُّك بقرارات الشرعيّة الدوليّة، وأهمّية المسار السياسيّ الأمميّ؛ لأنه يحظى بقبول، وتأييد عالميّ.

مشدداً على أهمّية تقديم الدعم اللازم للجُهُود، والمساعي الفلسطينيّة وُصُولاً إلى تحقيق أهداف شعب فلسطين بالحرية، والاستقلال. — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) August 14, 2019

كما أعرب الوزير عن رفض العراق لأي قرار يبتزّ الأراضي الفلسطينيّة إلى حساب الكيان الإسرائيلي.