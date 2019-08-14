Widgets Magazine
تسجيل
16:53 14 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    جبيل علم لبنان

    بعد اجتماع الحكومة... هل تنعش "مصالحة الجبل" الاقتصاد اللبناني؟

    © Sputnik . Ekatrina Shesnokova
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    يربط الخبراء دائمًا ما بين الأزمة الاقتصادية في لبنان والانقسام السياسي، ويقول هؤلاء إن تحسن الوضع مرهون بانفراجة سياسية ومصالحة مصحوبة بتدخل حكومي عاجل لحل الملفات العالقة.

    يعاني اقتصاد لبنان من أوضاع صعبة، في ظل الأزمات المتتالية، التي كان آخرها خفض وكالة "موديز" تصنيف بيروت من درجة (B3) إلى (Caa1). 

    وفاقم حادث تبادل إطلاق النار في منطقة جبل الشوف من الأوضاع الاقتصادية المتردية، خاصة بعد أن تسببت في شلل حكومي انقطع لقرابة شهر كامل.

    واجتمعت الحكومة اللبنانية، السبت الماضي لأول مرة منذ أواخر يونيو بعد نجاح المصالحة الحكومية بين الزعيمين الدرزيين وليد جنبلاط وطلال أرسلان، الأمر الذي طرح تساؤلا مفاده: إلى أي مدى قد تسهم هذه المصالحة في إيقاف نزيف الاقتصاد اللبناني؟".

    سعد الحريري
    © Sputnik . Aleksey Drudginin
    الحريري في واشنطن لمنع انهيار الوضعين السياسي والاقتصادي في لبنان
    السياسة مرآة الاقتصاد

    رياض عيسى، الناشط المدني والمحلل السياسي اللبناني، قال إن "الأزمة التي حدثت بين القيادات الدرزية تسببت منذ اليوم الأول في شلل تام بأداء الحكومة".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "رئيس الوزراء سعد الحريري تعامل مع هذه الأزمة بإيجابية، وتمكن بشكل فعال في تهدئة الأوضاع، قبل أن تعمق الشرخ داخل الحكومة، ونجح في عقد مصالحة سياسية".

    وأكد أن "توقيت المصالحة هام وحساس بشكل كبير، وخطوة إيجابية تركت ارتياحًا لدى الشارع، وإلا كانت ستؤدي إلى مزيد من زعزعة الثقة في لبنان".

    وبشأن علاقة المصالحة بتحسن الاقتصاد، أشار المحلل السياسي اللبناني إلى أن "الاقتصاد اللبناني مرتبط بشكل كبير بالأوضاع السياسية، فكلما تمكنت الحكومة من نزع فتيل أي إشكال سياسي بالدولة، يؤدي بدوره إلى تعزيز الثقة في لبنان واقتصادها".

    وتابع: "مجرد أن حدثت هذه الفتنة قام السائحون بإلغاء حجوزاتهم للسفر، فأي مشكلة صغيرة في لبنان تترك أثرًا سلبيًا على السياحة والاقتصاد، وكذلك الخدمات".

    ومضى قائلًا: "بمجرد فتح أبواب الحوار بين اللبنانيين، ويصاحبه تهدئة إعلامية، يتحسن وضع الاقتصاد وترتفع قيمة الليرة اللبنانية، أما في حال اندلعت مزيد من المشاحنات والأزمات يتأثر الاقتصاد سلبيًا".

    مصرف لبنان المركزي في بيروت
    © AP Photo / Hussein Malla
    وزير الاقتصاد يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة الوضع الاقتصادي في لبنان
    واقع اقتصادي

    الدكتور عماد عكوش، خبير مالي واقتصادي لبناني، قال إن "الواقع الاقتصادي يعاني من جوانب متعددة، منها السياسي والاقتصادي والنقدي، وكذلك الإصلاح ومحاربة الفساد".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "السياسة لا تقتصر فيها المشاكل على حل أزمة بين زعيمين درزيين، المشكلة بالأساس موجودة بين التيارات السياسية جميعها، وكلها تتصارع على الحصص التي يمكن أن تتحصل عليها من الحكومة، من خلال التعيينات والصفقات التي تتم".

    وتابع: "ليست السياسة فقط من تؤثر على الاقتصادي اللبناني، فهناك مشكلات أخرى أهمها الدين العام، والذي يتفاقم حتى وصل إلى 150%، إذا ما احتسبنا بعض الديون التي لم يتم إدراجها ضمن الدين العام، مثل دين الضمان وبعض التعهدات التي أجيزت في الدولة".

    مشكلات مستمرة

    ومضى قائلًا: "هناك مشكلة أخرى وهي عدم الالتزام بالموازنات السابقة، فلبنان لا يلتزم بالموازنات التي وضعها لنفسه، بل كان العجز أكثر من المتوقع بالموازنة كما حدث في عام 2018".

    كما يعاني الاقتصاد اللبناني – والكلام لايزال على لسان عكوش- من تصنيف وكالات التصنيف العالمية، ولبنان ينتظر تصنيف وكالة ستاندر أند بورز يوم 23 أغسطس المقبل، ويتوقع الجميع أن يكون سيئًا".

    واستطرد الاقتصادي اللبناني قائلًا: "اليوم نحن على أعتاب نهاية 2019، والأرقام تدل على عدم إمكانية الالتزام بموازنة هذا العام، ولدينا أيضا مشكلة أخرى وهي استخدام القروض في مشروعات استهلاكية، بدلا من استهلاكها بالشكل الذي يكبر الاقتصاد".

    وأنهى حديثه قائلًا: "بالإضافة إلى هذه المشكلات، الجانب النقدي يؤثر بشكل أساسي في هذا الملف، خصوصا وأن مصرف لبنان يصر على تثبيت سعر الصرف منذ عام 1996، ما فاقم الأزمة الاقتصادية بسبب كلفة التثبت والتي تخطت حاجز الـ 2 مليار دولار سنويًا".

    قرارات مفيدة

    وقال المحلل الاقتصادي اللبناني زياد ناصر الدين، في تصريحات سابقة لـ "سبوتنيك"، إن "لبنان يعاني من مشكلة اقتصادية بموانع سياسية كبيرة، تمنع أن يكون هناك حلول تساعد الدولة على تحسين تصنيفها".

    وزير الدولة اللبناني لشؤون اللاجئين صالح الغريب مع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري
    © Photo / Saleh Algharib
    الحريري يعلن انتهاء الأزمة السياسية في لبنان
    وأضاف أن "المشكلة في لبنان سياسية ذات ارتدادات اقتصادية، وعلى الموانع السياسية أن تتوقف، كي تستعيد الدولة قرارها".

    وأشار إلى أن "اجتماع مجلس الوزراء سيساهم في وضع حد لنزيف الاقتصاد، عن طريق اتخاذ قرارات عاجلة ومفيدة".

     انفراجة سياسية

    وعقد الزعيمان الدرزيان اللبنانيان وليد جنبلاط وطلال أرسلان الجمعة اجتماع مصالحة وضع حدا لأزمة سياسية التي اندلعت بعد تبادل لإطلاق نار في منطقة جبل الشوف، وتسبب في شلل حكومي يفاقم من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

    وقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إنه وعلى إثر المصالحة ستعقد الحكومة السبت اجتماعها الأول منذ أسابيع.

    وارتفعت السندات الحكومية اللبنانية المقومة بالدولار الجمعة الماضية بعد تقارير عن اجتماع لزعماء البلاد بهدف مصالحة بين السياسيين الدرزيين.

    وصرح الحريري في تصريحات بثها التلفزيون "المصالحة صارت وإن شاء الله من اليوم وصاعدا يكون في صفحة جديدة ونتعاون كلنا جميعا لمصلحة البلد ولمصلحة المواطن اللبناني".

    وجاءت كلمة رئيس الوزراء اللبناني بعد اجتماع بين كبار المسؤولين لمناقشة الوضع الاقتصادي في البلاد.

    وقال الحريري إن المجتمعين اتفقوا على "إقرار موازنة 2020 في مواعيدها الدستورية، والالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019" التي تم إقرارها الشهر الماضي.

    قرارات اقتصادية

    وترأس الاجتماع الرئيس ميشال عون وحضره الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري إضافة إلى وزراء المالية والاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان المركزي.

    وأشار الحريري إلى أن المجتمعين أكدوا "التزامهم الواضح باستمرار الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة والاستقرار الائتماني".

    مصرف لبنان المركزي في بيروت
    © AP Photo / Hussein Malla
    في تصنيف "ستاندر أند بورز" المنتظر... هل يهبط اقتصاد لبنان إلى مرحلة الخردة؟
    وتابع أنهم اتقفوا أيضا على وضع خطة تفصيلية للمباشرة بإطلاق المشاريع الاستثمارية التي قررها مجلس النواب بقيمة 3,3 مليار دولار بالإضافة إلى تمويل مشروع وعد به مانحون أجانب في مؤتمر باريس العام الماضي.

    وقال إنهم وافقوا أيضا على الالتزام بالتطبيق الكامل لخطة الكهرباء الباهظة في لبنان والتي كانت المساهم الرئيسي في الدين العام في البلاد، كما أكدوا على إقرار جملة القوانين الإصلاحية، لا سيما المناقصات العامة والتهرب الضريبي وغيرها.

    وتسعى حكومة الحريري التي تواجه أحد أعلى مستويات الدين العام سنويا والتي تقدر بحوالي 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى خفض العجز المالي السنوي وتعزيز الاقتصاد.

    وكانت مواجهة قد اندلعت بين حزبي جنبلاط وأرسلان تطورت إلى إطلاق نار في جبل الشوف في 30 يونيو/حزيران قتل فيها مساعدان للوزير بالحكومة صالح الغريب الحليف لأرسلان.

    ونظرا لتمثيل الطرفين في حكومة الحريري، لم تتمكن الحكومة من الاجتماع، مما عقد الجهود المبذولة لإجراء إصلاحات تشتد الحاجة إليها لتوجيه البلاد بعيدا عن الأزمة المالية.

    وأعلن الغريب أن حادث إطلاق النار محاولة اغتيال اتهم حلفاؤه حزب جنبلاط بالمسؤولية عنها. فيما قال حزب جنبلاط إن هذا كان ردا على إطلاق نار بدأه المرافقون لغريب وأسفر عن إصابة اثنين من أنصار جنبلاط.

    واختلف الجانبان بشأن المحكمة التي ينبغي أن تنظر القضية. لكن الحريري قال إن الحادثة "باتت في عهدة القضاء العسكري الذي يتولى التحقيق في ظروفها وملابساتها، وذلك استنادا إلى القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. وفي ضوء نتائج التحقيقات، يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب".

    انظر أيضا:

    الحريري في واشنطن لمنع انهيار الوضعين السياسي والاقتصادي في لبنان
    انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في لبنان ببعبدا
    وزير الاقتصاد يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة الوضع الاقتصادي في لبنان
    لقاء مصالحة ومصارحة في لبنان يجمع القادة اللبنانيين في القصر الجمهوري
    الحريري يعلن انتهاء الأزمة السياسية في لبنان
    الكلمات الدلالية:
    مصالحة, أخبار العالم العربي, اقتصاد, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    متسلقو فريق الإنقاذ على قمة جبال الألب الفرنسية، 19 يناير 2006
    خطر يهدد حياتهم... صور للمتسلقين تأسر الأنفس
    عجلات الناتو تتراجع
    عجلات "الناتو" تتراجع
    صفقات مجانية.. صنعت الملايين
    صفقات مجانية... صنعت الملايين
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك