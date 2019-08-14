نائب وزير الخارجية اليمني يحدد شرطا لقبول دعوة السعودية بعد "الانقلاب"

أكد نائب وزير الخارجية اليمني محمد عبد الله الحضرمي ضرورة الالتزام بانسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من المناطق التي سيطروا عليها في عدن، جنوبي البلاد، قبل أي حوار.

القاهرة - سبوتنيك. وقال الحضرمي في تغريدة عبر "تويتر" اليوم الأربعاء، "رحبت الحكومة بالدعوة المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة لعقد اجتماع للوقوف أمام ما ترتب عليه الانقلاب في عدن، ولكن يجب أولا أن يتم الالتزام بما ورد في بيان التحالف من ضرورة انسحاب المجلس الانتقالي من المواقع التي استولى عليها خلال الأيام الماضية قبل أي حوار".

واندلعت اشتباكات عنيفة في عدن بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الموالية للرئيس اليمني المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي على الرغم من أنهما يقاتلان في صفوف التحالف العسكري بقيادة السعودية ضد "أنصار الله" منذ 2015.

وأعلنت الأمم المتحدة الأحد مقتل نحو 40 شخصا وإصابة 260 في القتال في عدن.

وأكدت منظمة أطباء بلا حدود في بيان أنها قدمت العلاج لـ119 مصابا في أقل من 24 ساعة في مستشفى تديره المنظمة في عدن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن المملكة توجه الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع عاجل في الرياض "لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف".

وأضافت أن الاجتماع يهدف "للتصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى، واستعادة الدولة وعودة اليمن آمنا مستقرا".