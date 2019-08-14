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    الحج، مكة، السعودية 17 أغسطس/ آب 2018

    السعودية تنجح بتنظيم موسم حج مميز واستثنائي

    © AP Photo / Dar Yasin
    العالم العربي
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    لم يكن موسم الحج هذا العام مشابها لما سبقه من السنين السابقة، حيث شهد عدة خدمات وأحداث استثنائية بعضها كانت من السلطات السعودية.

    قد يكون الحدث الأبرز هو هطول أمطار غزيرة على مكة، في الوقت الذي كان فيه أكثر من مليوني حاج يؤدون الركن الأعظم في الحج، وهو الوقوف على صعيد عرفة، قبل أن ينفروا إلى مزدلفة.

    هدية من السماء

    من المعروف أن المنطقة العربية ولا سيما أراضي المملكة العربية السعودية تشهد درجات حرارة مرتفعة جدا في هذا الوقت من العام، إلا أن موسم الحج هذه المرة كان مختلفا، حيث كان الحجاج يحتمون بالمظلات وفي أماكن مختلفة من غزارة الأمطار، وذلك لم يمنعهم من متابعة شعائرهم.

    ودعا الدفاع المدني السعودي زوار بيت الله الحرام إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب المنخفضات خوفا من السيول، وإلى عدم ملامسة الأجسام المعدنية التي قد تحدث تماسا مع التيار الكهربائي.

    الحج الذكي

    الأمطار لم تكن الشيء المميز الوحيد هذا العام في السعودية، بل سبق ذلك استعدادات كبيرة وعديدة لاستقبال أكثر من مليوني حاج وحاجة إلى الأراضي المقدسة للمسلمين،  فتم إصدار عدة خدمات رقمية وتطبيقات للهواتف الذكية بما يسمى "الحج الذكي"، تساعد الحجاج على تأدية مناسك حجهم، وتوفر لهم سبل الراحة الممكنة.

    وكان أبرز هذه التطبيقات:

    مناسك الحج والعمر: ويساعد هذا التطبيق على تأدية المناسك بشكل صحيح، والتفاصيل الكاملة عن الحج وأنواعه ومواقيت الإحرام وعداد الطواف.

    محدد الحج والعمرة الملاحي: ويقدم هذا التطبيق مجموعة من الخدمات من خرائط جغرافية ومعلومات قد يحتاجها الحجاج عن العناونين والمعسكرات والشوارع، وخدمة أوقات الصلاة والطقس.

    المطوف: ويحتوي هذا التطبيق على عدة خدمات كالإرشاد إلى الطرق، وجميع الخدمات في "بيت الله الحرام"، ومعلومات بسيطة وواضحة عن مناسك الحج، بالإضافة ألى خرائط وإرشادات هامة.

    بالإضافة إلى العديد من التطبيقات الأخرى.

    وحول هذه الخدمات والأسلوب الجديد لخدمة الحجاج والجهة المصدرة لهذه التطبيقات، تحدثت لـ"سبوتنيك" الدكتورة غادة طنطاوي رئيسة تحرير مجلة غولدن بريس، وتقول: أي شيء يصدر بخصوص الحج يكون عبر وزارة الحج والعمرة، كونها الجهة الوحيدة المخولة لإصدار أي شيء عن الحج.

    وتتابع: كانت هناك ثمانية مشاريع ضخمة هذا العام، وهي بطاقة الحج الذكية والبطاقة البنكية للحاج، والتي تسمح له بإيداع وسحب مبالغ مالية، بالإضافة إلى التطبيقات الذكية والكاميرات المتطورة والإنترنت، والمواقف الذكية وغيرها.

    وتكمل طنطاوي: أيضا كان هنا مشروع مهم وهو الحج من دون أمتعة، ويقتضي أن يذهب الحج من وإلى المطار دون التفكير في حقائبه، وكان أيضا هناك برنامج التفويج، حيث أنها أول سنة تكون عملية التفويج من عرفة إلى منى بطريقة منظمة، مع أناس للتوعية والإرشاد، هذا غير مراكز الإسعاف.

    وتضيف الدكتورة السعودية: كان هناك 250 ألف جندي، و32 ألف متطوع، و1380 مركز صحي، لذلك يمكنني القول أن موسم الحج 2019 لا يشبه أي من السنين الماضية، وهي سنة مفصلية في الحج، بدءا من الحصول على تأشيرة الحج، والتي تتم الآن عن طريق الإنترنت.

    سجناء في الحج

    واستفاد 50 سجينا سعوديا هذا العام من برنامج "ثقة"، وهي حملة إصلاحية نظمتها المديرية العامة للسجون، حيث أدى السجناء فريضة الحج برفقة 32 شخصا من ذويهم، في حادثة هي الأولى في المملكة العربية السعودية.

    وتهدف هذه الحملة إلى إعادة تأهيل المساجين، ودمجهم في المجتمع وتحفيزهم، وبحسب بندر بن علي الخرمي، مدير إدارة العلاقات والإعلام في المديرية العامة للسجون، فإن هذا البرنامج سيكون أمثل من خلال تأدية مناسك العمرة للمساجين مع ذويهم.

    وعن هذا البرنامج تقول الدكتورة غادة طنطاوي: في الحقيقة لا أملك معلومات دقيقة عن هؤلاء المساجين، لكن هذا البرنامج يمكن أن يكون نوعا من أنواع العفو الملكي، الذي يصدر عن سمو ولي العهد السعودي، أو جلالة الملك سلمان، والسجناء باعتقادي هم من أصحاب القضايا المدنية وليس الجرائم.

    داعيات للنساء

    ومن البرامج الجديدة هذا العام في الحج هو مشاركة داعيات سعوديات للنساء، مهمتهن الحد من انتشار رسائل الغلو والتطرف بين النساء، وكما أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ.

    وتقول الدكتورة طنطاوي عن الداعيات السعوديات: هذا الأمر جديد على الحج هذا العام، وهو من ضمن المشاريع التي أطلقت أيضا، حيث أن شخصيات عديدة كانت تقيم ندوات توعية ومحاضرات في حملات الحج، خلال السنوات الماضية.

    وتضيف: هذا القرار صدر خصوصا لأجل معسكرات النساء، حيث ستقوم الداعيات بتوعية السيدات وشرح مناسك الحج لهن بشكل كامل، وأراها بادرة جيدة جدا.

    ويقصد مكة المكرمة كل عام أكثر من مليوني شخص من مختلف أنحاء المعمورة، ما يخلق تحديا لوجستيا وأمنيا كبيرا للسلطات السعودية، إلا أن هذه البرامج والتطبيقات سهلت الكثير من الأمور للحجاج هذا العام.

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    الكلمات الدلالية:
    يوم عرفة, عدد الحجاج, مكة, السعودية
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