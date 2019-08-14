Widgets Magazine
تسجيل
19:55 14 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    أملاح البحر الميت

    50 عاما بقيت على الاختفاء... القصة الكاملة لانخفاض منسوب البحر الميت في الأردن

    © Sputnik . Pavel Gerasimov
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 20

    لم تعد الحياة هناك كسابق عهدها، فتلك المطاعم القريبة التي طالما تمتع روادها بمنظر البحر باتت بعيدة وهجرها الزوار، حفر رملية لم يعتد الأردونيون رؤيتها، ومساحات رملية اتسعت رقعتها بعد أن هجرتها المياه قسرا... هكذا الوضع في الأردن وتحديدا عند البحر الميت، الذي بات في طريقه للاختفاء.

    استيقظ الأردنيون على كارثة انخفاض منسوب مياه البحر الميت إلى 34 مترا دون مستوى سطح البحر، للمرة الأولى في تاريخه، ما قد يشكل خطرا على وجوده ومحيطه.

    البحر الميت، الأردن
    © Sputnik . Pavel Gerasimov
    البحر الميت يواجه خطر الاختفاء
    ويعتبر البحر الميت في الأردن أعمق نقطة على وجه الأرض، وقد شهد تدنيًا لمستواه عام 1980، واليوم تفاقم الوضع مع تراجع مستوى المياه بنسبة ثلاثين مترًا إضافيًا.

    خبراء مياه أردنيون شرحوا لـ "سبوتنيك"، الأسباب التي أدت إلى تراجع منسوب البحر الميت، وتأثيره على الحياة هناك، مؤكدين أن التدخل بات مطلوبًا وأن 50 عامًا فقط هي من تفصلنا على جفاف البحر.

    تحذيرات مخيفة

    وتقول تقارير بيئية، إن منسوب مياه البحر الميت ينخفض بمعدل متر ونصف سنويا، وقد تقلصت مساحته بنسبه 35 في المئة، خلال 4 عقود.

    والبحر الذي يتوسط وادي الأردن تبلغ مساحته نحو 550 كليو مترا، ويصل عرضه في أقصى حد إلى نحو 17 كيلومترا، ويصل طوله لـ70 كيلومترا، وينخفض عن مستوى سطح البحر بنحو 400 متر.

    وبدأت حفر كبيرة في الظهور بالسنوات الأخيرة في البحر الميت، وتسبب هذه الحفر في تسرب كميات إضافية من مياه البحر، ويرجع خبراء هذه الحفر إلى تركيبة التربة الضعيفة في المنطقة.

    وبحسب خبراء، يعود سبب هذا التراجع إلى عوامل بشرية وطبيعية، مثل قيام إسرائيل بتحويل مياه نهر الأردن إلى صحراء النقب في الجنوب مما قلل من موارد البحر المائية التي تصب فيه.

    ​ويضاف إلى ذلك، زيادة مصانع استخراج الأملاح والبوتاس على شواطئ البحر، خاصة في الجانب الإسرائيلي، والتي ساهمت في ضخ كميات كبيرة من مياه البحر.

    هبوط مستمر

    الدكتور حازم الناصر، رئيس ومؤسس منتدى الشرق الوسط للمياه، وزير المياه والزراعة الأردني سابقا، قال إن "البحر الميت عبارة عن بحيرة مغلقة تصلها المياه بشكل رئيسي من نهر الأردن وروافده الأخرى الموجودة في دول الحوض مثل لبنان وسوريا والأردن وفلسطين، بالإضافة إلى إسرائيل، ونتيجة لتحويل مياه نهر الأردن من قبل إسرائيل عام 1964، وما قامت به دول الحوض الأخرى من تطوير لمصادر المياه وبناء السدود وخاصة سوريا والأردن، فان المياه الجارية باتجاه البحر الميت أصبحت قليلة جدًا".

    وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن:

    "الجريان التاريخي باتجاه البحر الميت قبل تحويل مياهه من قبل إسرائيل وتطوير المصادر الأخرى بلغ حوالي 1,3 مليار متر مكعب سنويا، في حين أن الجريان الحالي لا يتجاوز 0,2 مليار متر مكعب في أفضل السنيين الماطرة".

    وتابع: "هذا الوضع أدى إلى هبوط مستمر في سطح البحر الميت وبحوالي المتر سنويا وبمجموع بلغ لغاية تاريخه حوالي 35 م، أي أن سطح البحر الميت قد هبط من حوالي -395 تحت سطح البحر عام 1964 إلى -430 في الوقت الحالي".

    ​ومضى قائلًا: "هذا يعني أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراء لجلب مياه إضافية فان البحر الميت سيختفي تقريبًا خلال الخمسين سنة القادمة، وسيصبح بحيرة صغيرة جدًا ضحلة ومالحة".

    مشروع ناقل البحرين

    وعن المحاولات الأردنية السابقة في هذا الإطار، قال الدكتور حازم الناصر، إن "الأردن عمل جادًا خلال السنوات الماضية لتنفيذ ما يسمى بمشروع ناقل البحرين وهو مشروع بيئي ومائي كبير والذي يهدف إلى المحافظة على بيئة البحر الميت من النضوب، وذلك من خلال جلب مياه إضافية من البحر الأحمر".

    واستطرد:

    "يتكون المشروع من خط ناقل بقطر 2-3 متر ومحطات ضخ بالإضافة إلى محطة لتحلية المياه من خلال الاستفادة من الطاقة المولدة نتيجة فرق الارتفاع ما بين البحر الأحمر والبحر الميت، وبواقع حوالي 430 مترا في فرق الارتفاع تنتج حوالي نصف احتياجات المشروع من الطاقة المتجددة".

    وبشأن تأخر المشروع إلى الآن، علق بالقول: "المشروع يتعرض للتأخير بين فترة وأخرى إما لأسباب مالية تمويلية، أو لأسباب سياسية نتيجة للواقع السياسي الصعب في المنطقة، وتبلغ الكلفة الكلية للمرحلة الأولى من المشروع حوالي 1,4 مليار دولار أمريكي، ويعتبر الأردن هذا المشروع مشروعًا استراتيجيًا، ولا بد من تنفيذه تحقيقًا للأهداف سابقة الذكر".

    أهمية سياحية عالمية

    وبسؤاله عن أهمية البحر الميت، قال: "للبحر الميت أهمية كبيرة بالنسبة للأردن ودول الحوض، فهو يعتبر إرثا تاريخيا عالميا ذو قيمية دينية وبيئية وسياحية واقتصادية، ففي حوض البحر الميت توجد أهم المواقع الدينية والتي تعتبر من أهم الموارد السياحية بالنسبة للأردن؛ مثل موقع المغطس حيث تعمد السيد المسيح عليه السلام، وأضرحة الصحابة أبي عبيدة عامر بن الجراح، وعامر بن أبي وقاص، وشرحبيل بن حسنة، ومقام أبي ذر الغفاري كرمهم الله جميعًا".

    امرأة تنظف مواد قابلة لإعادة التدوير من القمامة من أجل لقمة العيش من خلال سحابة من الدخان من القمامة المحترقة وتحيط بها اللقالق التي تتغذى على القمامة في مكب الأحياء الفقيرة في نيروبي بكينيا
    © AP Photo / Ben Curtis
    بسبب الحر الشديد... 6 دول عربية معرضة لخطر قاتل يمحو المدن
    وأكمل: "ويعتبر البحر الميت مقصدا للسياحة العربية والأجنبية للاستجمام وكذلك للعلاج من بعض الأمراض الجلدية، والتي تعتبر بالنسبة للأردن موردًا ماليًا هامًا، وتعتبر صناعات البوتاس والمبرومين والمغنيسيا التابعة لشركة البوتاس العربية من أهم موارد الحكومة الأردنية ومن أنجح شركاتها".

    أضف إلى ذلك – والكلام لايزال على لسان الناصر- فإن بيئة البحر الميت بيئة فريدة من نوعها محاطة بعدد كبير من التنوع البيئي وبحوض البحر الميت العديد من المحميات الطبيعية مثل محمية الموجب، فالبحر الميت مهم بالنسبة للأردن والمحافظة عليه مصلحة وطنية عليا، وعالمية حيث ولا يوجد بالعالم سوى بحر ميت واحد وهو أخفض وأملح نقطة على سطح الأرض".

    استغلال خاطئ

    إلياس سلامة خبير وأستاذ علوم المياه في الجامعة الأردنية، قال إن "هبوط في سطح البحر الميت جاء بسبب استخراج الدول المشاطئة التي ترفد مياهها على البحر للمياه، مثل سوريا وإسرائيل والأردن وفلسطين وجزئيا لبنان".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "هذه الدول طورت مصادر المياه التي كانت ترفد نهر الأردن والبحر الميت بكميات تعادل 1800 مليون متر مكعب سنويًا، ونتيجة هذا الاستخراج والاستغلال الخاصة بأغراض زراعية ليس منه عوائد بدأ سطح البحر الميت في الجفاق والهبوط في بداية السبعينات من القرن الماضي، واستمر حتى وصلت كميات المياه إلى 200 مليون متر مكعب بعد أن كانت 1800 مليون متر".

    ​وتابع: "بالطبع غيرت التغيرات المناخية شيئًا ما في المعادلة، إلا أنها لم تكن بدرجة كبيرة، حيث كان السبب الرئيسي ناتج عن استخراج واستغلال لدول التي ترفض مياهها البحر الميت لهذه المياه".

    وأكد أن "كلما هبط سطح البحر الميت، هبطت معه أسطح المياه الجوفية المجاورة، ليست المحيطة به فحسب لكن في كافة المنطقة، وهذا له تأثيرات كبيرة، حيث أصبحت كميات التبخر أقل بسبب جفاف في المناطق المحيطة بجانب الجفاف الموجود من البداية".

    وعن تأثيرات ذلك، قال أستاذ علوم المياه في الجامعة الأردنية، إن "الأودية التي كانت ترفد البحر الميت مضطرة بحكم الطبيعة إلى تعميق مجاريها للحاق بهذا البحر، أصبح هناك تعرية قوية جدا أدت إلى انهيارات كبيرة على امتداد هذه الأودية، خاصة من جهة البحر الميت الشرقية والغربية، مما أسفر عن كل مشاكل الطرق وشببكات الكهرباء والمياه، كل شيء موجود على جانب البحر الميت تأثر سلبًا بهذا الهبوط".

    اتفاق مشترك

    جزيرة زلزلة في بحر العرب
    © Photo / Public Domain
    هلاك جزيرة في بحر العرب... صور
    وبهدف منع تقلص مساحة البحر الميت، وقعت فلسطين والأردن وإسرائيل اتفاقاً عام 2013 لربط البحرين الأحمر والميت عبر قناة مائية، وإقامة مجمع لتحلية المياه شمال مدينة العقبة الأردنية.

    وبموجب الاتفاق، ستتم تحلية مياه البحر الأحمر وتوزيعها بين الأردن وإسرائيل وفلسطين، ونقل المياه المالحة في أعقاب عملية التحلية عبر قناة يصل طولها إلى 200 كيلومتر إلى البحر الميت لإنقاذه من الانحسار وانخفاض مستوى المياه فيه.

    وتتعهد إسرائيل بموجب الاتفاق بتزويد الأردن أيضا بكميات إضافية (50 مليون متر مكعب) من مياه بحيرة طبريا. لكن المشروع لا يزال في مرحلة الدراسات وطرح العطاءات.

    وجاء هذا الاتفاق بعدما صدرت دراسات عن البنك الدولي تشير إلى أن وصل البحرين الميت والأحمر ببعضهما بشكل مباشر، سيؤدي إلى نتائج كارثية وسيغيّر التركيبة الكيميائية والفيزيائية للبحر الميت بسبب خلط مياهه بمياه البحر الأحمر.

    انظر أيضا:

    البحر الميت يواجه خطر الاختفاء
    بعد العجل الأحمر والسمك في البحر الميت... نبوءة نهاية العالم الثالثة تظهر في القدس
    مسؤول أردني سابق: الاجتماع الوزاري العربي في البحر الميت بشأن سوريا لم ينجح
    وزير خارجية الأردن يكشف ما دار في اجتماع "البحر الميت"
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    متسلقو فريق الإنقاذ على قمة جبال الألب الفرنسية، 19 يناير 2006
    خطر يهدد حياتهم... صور للمتسلقين تأسر الأنفس
    عجلات الناتو تتراجع
    عجلات "الناتو" تتراجع
    صفقات مجانية.. صنعت الملايين
    صفقات مجانية... صنعت الملايين
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك