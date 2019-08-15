اليمن... الحماية الرئاسية تتسلم قصر المعاشيق والسعودية ترسل لجنة للإشراف على الانسحاب

صرح مصدر لقناة العربية، اليوم الخميس، بأن الحماية الرئاسية اليمنية تسلمت قصر المعاشيق في عدن بعد انسحاب أفراد المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأفادت القناة، في السياق ذاته، بوصول لجنة سعودية للإشراف على انسحاب المجلس الانتقالي الجنوبي من المؤسسات الحكومية في عدن.

يتبع...