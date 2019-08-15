بعد استحالة السيطرة عليه... قوات تابعة للجيش الجزائري تقضي على نمر(فيديو)

تمكنت قوات تابعة للجيش الجزائري من القضاء على نمر فرّ، اليوم الخميس، من حديقة تسلية في مدينة تقرت جنوب شرقي البلاد، بعد عملية بحث ومطاردة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر العشرات من المواطنين وهم يجرون النمر بعد القضاء عليه.

وقالت وسائل إعلام محلية إن لجوء قوات الجيش لقتل الحيوان، جاء بعد تعذر السيطرة عليه، واستحالة محاصرته في منطقة غير مأهولة بالسكان.