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    الدخان يتصاعد من مخزن قطع غيار السيارات أصيب بقذائف خلال الصراع في مدينة عدن الساحلية

    لجنة سعودية إماراتية مشتركة تصل إلى عدن... والمجلس الجنوبي يرفض الانسحاب

    © REUTERS / FAWAZ SALMAN
    العالم العربي
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    وصلت لجنة عسكرية سعودية - إماراتية مشتركة، اليوم الخميس (15 أغسطس/ آب)، إلى مدينة عدن، جنوبي اليمن، لبحث مسألة انسحاب قوات الانفصاليين من مواقع سيطروا عليها في المدينة الأسبوع الماضي، بحسب مصادر متطابقة.

    وقال مصدر في حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لوكالة "فرانس برس" اليوم، إن اللجنة وصلت إلى عدن "لبحث مسألة انسحاب قوات الحزام الامني من المعسكرات والمقرات الحكومية التي سيطرت عليها".

    كما أكد مصدر في المجلس الانتقالي الجنوبي وصول اللجنة، موضحا "سنعقد معها لقاءات" دون المزيد من التفاصيل.

    من جهته قال المتحدث الرسمي باسم المجلس، نزار هيثم، إنه لا نية للقوات الجنوبية الانسحاب من عدن.

    قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن
    FAWAZ SALMAN
    عضو المجلس الانتقالي الجنوبي: لا يوجد خلاف بين الإمارات والسعودية حول أحداث عدن
    ونفى هيثم، في تصريح لإذاعة "مونت كارلو" الدولية مساء اليوم، أن تكون اللجنة السعودية الإماراتية التي وصلت عدن قد أتت للإشراف على انسحاب المجلس الانتقالي الجنوبي من المؤسسات الحكومية في المدينة، مشددا في الوقت ذاته على العلاقة الوثيقة مع التحالف بقيادة السعودية.

    من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية اليمنية الخميس تعليق عمل مكتبها في عدن بسبب "التمرد المسلح... على مؤسسات الحكومة الشرعية".

    وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة سبأ للأنباء "تأسف وزارة الخارجية أن تعلن تعليق عمل مكتبها في العاصمة المؤقتة عدن، باستثناء الأعمال الخدمية التي تمس مباشرة مصالح المواطنين" مؤكدة أنها ستستأنف عملها "بعد عودة الأوضاع إلى طبيعتها".

    وعدن العاصمة الموقتة للحكومة المعترف بها، منذ سيطرة جماعة "أنصار الله" على صنعاء في أيلول/ سبتمبر 2014.

    وسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي الأسبوع الماضي عبر قوات "الحزام الأمني" على القصر الرئاسي في مدينة عدن وعلى مواقع عسكرية رئيسية تابعة لحكومة هادي في المدينة.

    وترتبط قوات "الحزام الأمني" بالمجلس الجنوبي وتتلقى دعما من الإمارات، الشريك الرئيسي في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن منذ عام 2015.

    وأعلنت الأمم المتحدة مقتل نحو 40 شخصا وإصابة 260 في المعارك في عدن.

    ويأتي إرسال الوفد المشترك بعد زيارة قام بها ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى السعودية الإثنين ولقائه مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

    وأكد ولي عهد أبو ظبي الإثنين دعوة الحوار مؤكدا أنه "السبيل الوحيد" لتسوية الخلافات.

    وطالبت الحكومة اليمنية الأربعاء بانسحاب قوات المجلس الانتقالي من المواقع التي سيطرت عليها قبل أي حوار سياسي معهم.

    الأوضاع في عدن، اليمن
    © REUTERS / FAWAZ SALMAN
    عضو المجلس الانتقالي الجنوبي: استقلال دولة الجنوب سيحدث ونحن نقترب منه
    وأكد المجلس الانتقالي الجنوبي استعداده للحوار الذي دعت إليه الرياض، ولكنه لم يظهر حتى الآن أي استعداد للانسحاب من المواقع التي سيطر عليها.

    وكان المجلس جدد أيضا التزامه الوقوف مع التحالف الذي تقوده الرياض "لمحاربة التمدد الإيراني في المنطقة".

    وفي عدن، خرج آلاف من اليمنيين الخميس في تظاهرة دعما للمجلس الانتقالي الجنوبي.

    وتجمع المحتشدون الذين وصل بعضهم من محافظات جنوبية في منطقة خور مكسر ورفعوا أعلام دولة اليمن الجنوبي السابقة ولافتات مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

    وردد المشاركون هتافات بينها "ثورة ثورة يا جنوب"، ورفعوا لافتات كتب عليها "حب الجنوب يجمعنا .. والانتقالي قائدنا".

    وفي بيان، رحب ممثلو المجتمع المدني والنقابات المؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي بسيطرة قوات "الحزام الأمني" على مواقع عسكرية تابعة لقوات الحرس الرئاسي في عدن.

    ودعا البيان أيضا إلى "تسليم إدارة الجنوب للجنوبيين".

    وكان الجنوب دولة مستقلة حتى الوحدة مع الشمال عام 1990.

    وبحسب مصادر أمنية مقربة من المجلس الانتقالي الجنوبي، فإنه يسيطر حاليا في عدن على خمسة معسكرات تابعة للحكومة، والقصر الرئاسي بالإضافة إلى مبنى رئاسة الوزراء.

    وهي ليست المرة الأولى التي يشتبك فيها المسلحون التابعون للمجلس الانتقالي الجنوبي مع الوحدات الموالية للرئيس هادي.

    ففي كانون الثاني/ يناير 2018، شهدت عدن قتالا عنيفا بينهم وبين والقوات الحكومية أدى إلى مقتل 38 شخصا وإصابة أكثر من 220 آخرين بجروح.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, المجلس الانتقالي الجنوبي, عدن, اليمن, الإمارات, السعودية
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