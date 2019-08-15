بومبيو: لبنان مهدد من طرف إيران و"حزب الله"

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، أن منطقة الحدود اللبنانية-الإسرائيلية مهددة من قبل إيران و"حزب الله"، مشدداً على التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن لبنان.

قال بومبيو، خلال مؤتمر صحافي عقب لقائه رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في واشنطن، "نحن ممتنون لتصريح الحريري عن متابعة النقاط المتبقية المتعلقة بالخط الأزرق (خط الحدود البرية المؤقت المرسوم من قبل الأمم المتحدة بين لبنان وإسرائيل) والحدود البحرية ونأمل أن نرى نتائج حسية لهذه المفاوضات".

وأضاف بومبيو أن "هذه المنطقة مهددة من قبل إيران، ومما يقوم به حزب الله نيابة عنها، ونقدر التزام الحكومة بالدفاع عن لبنان ونرحب أيضا بالالتزام الذي قدمه لبنان لتوفير المساعدة واستقبال النازحين السوريين".

© Sputnik . Aleksey Drudginin الحريري في واشنطن لمنع انهيار الوضعين السياسي والاقتصادي في لبنان إلى الحريري "اجتمعت بك في السنوات الماضية وأكدنا التزام أمريكا بمستقبل جديد للبنان وبدعم المؤسسات اللبنانية للمحافظة على أمن واستقرار لبنان وتوفير احتياجات الشعب اللبناني".

من جهته، قال الحريري "أكدت الالتزام بمحاربة الإرهاب ومفاوضات ترسيم الحدود التي يقوم بها (مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد) وننتظر الوصول إلى قرار مشترك".

يذكر أن الحريري، بدأ زيارة إلى الولايات المتحدة، مطلع الأسبوع الجاري، وقال مستشاره للشؤون الاقتصادية نديم المنلا، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، إنها زيارة خاصة، لا جدول أعمال لها.