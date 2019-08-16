بالفيديو... "حزب الله" ينشر للمرة الأولى مشاهد عملية استهداف البارجة الإسرائيلية

كشفت القوة البحرية في حزب الله اللبناني عن مشاهد جديدة تعرض للمرة الأولى عن عملية استهداف البارجة العسكرية الإسرائيلية خلال العام 2006.

وجاءت المشاهد الجديدة ضمن برنامج "جند مغرقون" الذي بثته قناة "المنار"، مساء أمس الخميس.

وقال الحاج جلال، قائد في القوة البحرية لحزب الله، لقناة المنار:

إنه تم استهداف بارجة "ساعر 5" من محيط منطقة السفارة الكويتية (الجندولين) عام 2006، خلال العدوان "الإسرائيلي".

وأضاف:

كنّا قادرين على استهداف ساعر 5 قبل وصولها إلى المياه الإقليمية اللبنانية.

وحول السبب في تسمية العملية باسم "الطود الأول"، قال الحاج جلال:

إن استهداف ساعر 5 هو بداية إخراج العدو الصهيوني من المياه الإقليمية اللبنانية، خلال حرب تموز، لذلك أطلقنا عليها هذا الاسم.

وحرب يوليو/تموز 2006، هي الحرب التي بدأت في 12 يوليو/تموز 2006 بين قوات من حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، والتي استمرت 34 يوما في مناطق مختلفة من لبنان، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية وفي العاصمة بيروت، وشمالي إسرائيل، في مناطق الجليل، والكرمل ومرج ابن عامر.