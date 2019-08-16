إصابة مستوطنين بعملية دهس في الخليل ومقتل منفذها 

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ظهر اليوم الجمعة، أن مستوطنين اثنين أصيبا بجراح خطيرة في عملية الدهس التي وقعت بمدينة الخليل، فيما أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار على منفذ العملية.
הפצועים באירוע הדריסה בגוש עציון: נער בן 17 במצב קשה, נערה בת 19 במצב בינוני@Meir_Marciano pic.twitter.com/3F2UAwD58R— גלצ (@GLZRadio) August 16, 2019
وأفادت الصحيفة في خبرها المقتضب أن مستوطن (17 عاما) أصيب بإصابات خطيرة، ومستوطنة (19 عاما) أصيبت بإصابات متوسطة، جراء عملية دهس، بالقرب من مستوطنة إليعيزر بتجمع "غوش عتصيون" بالقرب من مدينة الخليل.
החשד לפיגוע דריסה ביישוב אלעזר | מד"א מדווח: שני הולכי רגל נפצעו קשה מפגיעת כלי הרכב בכביש 60 סמוך ליישוב. הנהג הדורס נוטרל— כאן חדשות (@kann_news) August 16, 2019
(צילום: עמנואל דוטש, TPS)@carmeldangor pic.twitter.com/JxsvqIZMZ5
وأوضحت الصحيفة أن المستوطنين في المستشفى لتلقي العلاج العاجل، وبأن الشاب الذي قام بعملية الدهس قتل على يد قوات الجيش الإسرائيلي، بعد مطاردة له، حيث كان يقود سيارته بسرعة شديدة.
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