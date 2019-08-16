"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة عسكريين يمنيين بهجوم في نجران

شنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، هجوماً على مواقع عسكرية تتمركز فيها قوات يمنية في قطاع نجران جنوب غربي السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. ذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله"، على حسابه في "تويتر"، أن الجماعة نفذت هجوماً على قوات يمنية في رشاحة الغربية في نجران.

وأكد أن العملية أوقعت عدداً من القتلى والجرحى في صفوف العسكريين اليمنيين، وأسفرت عن إعطاب رشاش عيار 14.5 ملم.

وأشار إلى اغتنام "أنصار الله" عتاداً عسكرياً متنوعاً خلال العملية الهجومية.

وفي محافظة الجوف المحاذية لقطاع نجران جنوب غربي السعودية، نصبت وحدة الهندسة التابعة لـ"أنصار الله"، كميناً بعبوة ناسفة لآلية عسكرية يمنية في صحراء الأجاشر التابعة لمديرية خب والشعف شرق الجوف.

ووفقاً لـ"أنصار الله"، أسفر الكمين عن إعطاب الآلية ومقتل وإصابة طاقمها.

وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

وأسفر النزاع عن مقتل وجرح مئات الآلاف، في الوقت الذي تشير فيه الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.