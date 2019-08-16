نصر الله: الجيش الإسرائيلي غير قادر على القيام بعملية عسكرية ضد لبنان أو غزة

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، في كلمة له اليوم الجمعة، أن "الجيش الإسرائيلي ما يزال غير قادر على القيام بعملية عسكرية برية ضد لبنان أو غزة".