نصر الله يهدد إسرائيل: إن دخلتم لبنان سيرى العالم تدمير ألويتكم في بث مباشر

وفي كلمة له في الذكرى الـ 13 لنصر لبنان الاستراتيجي في عدوان يوليو/تموز 2006، من بلدة بنت جبيل الجنوبية، أمس الجمعة، أكد نصر الله أن إسرائيل كانت ستكتفي برد الفعل في اليوم الأول لأسر الجنديين الإسرائيليين، لكن أمريكا أوصلتها إلى الحرب. وذلك وفقا لقناة "الميادين".
وقال نصر الله:
الحرب توقفت لسبب وحيد هو إدراك الأمريكي والإسرائيلي لفشلهما.. ولو واصلت إسرائيل عدوان تموز، كانت تدرك أنها تتجه إلى كارثة عظيمة، وبعض الأطراف العربية فضلت انتظار أسبوعين على أمل أن تحقق إسرائيل أهدافها، وأن ما فرض على حزب الله القبول بوقف الحرب هو الوضع الإنساني والاجتماعي خلال العدوان.
وشدد الأمين العام لحزب الله على أن ما تمتلكه المقاومة اليوم "لا يقاس أبدا بما كانت تمتلكه في حرب 2006"، وتابع "عملنا منذ هذه الحرب على التدريب والتجربة والتطور".
وتوعد نصر الله الإسرائيليين بحضور بث مباشر لتدمير ألويتهم العسكرية "إذا دخلت لبنان"، وأضاف:
إذا اعتديتم علينا، فإن كل بقعة في جنوب لبنان ستكون على شاكلة مربع الصمود بأكثر من 500 مرة.
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