السيسي مشيدا بمسؤول عسكري "لو غمض يوم ممكن يعمل 12 مليون جنيه"

وجاء السؤال خلال كلمة السيسي بمؤتمر افتتاح 1300 من الصوب الزراعية اليوم السبت، قائلا: "انت بتقبض كام؟".

وأجاب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية "بقبض 14 ألف و200 جنيه"، ليرد السيسي، قائلا: "محمد لو غمض بس في يوم ممكن يعمل 12 مليون جينه وأكثر".

وتابع السيسي: "سألته يوما أنت ساكن فين قالي أنا ساكن في حته بعيدة، قلت له حوالي 40 كيلو رايح و40 كيلو جاي، بسيارة الجيش، وكمان بنزين، يبقى لازم تنقل في مكان بجوار الشركة. قال لي أنه لا يمتلك سوى الشقة التي يقطن بها، فقلت له قم ببيعها لشراء شقة في مكان قريب من الشركة".

وتابع السيسي "ممكن حد يقول لي أمنحه فيلا أو شقة من التي نقوم ببنائها، وأنا أقول من أول أنا ولحد أي شخص، جنيه واحد لا.. ومن يفعل هذا لا مكان له بيننا".

وأضاف السيسي "في ناس بتطلع بكلام مغرض، لكن والله هذا لا يتم بشكل قانوني أو غير قانوني، المقابل مش فلوس بس، المقابل عز مصر وشرفها وكرامتها بين الدول".

ويفتتح السيسي 1300 من الصوب الزراعية على مساحة 10 آلاف فدان في إطار المرحلة الثانية من "قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن إنتاج المشروع يعادل نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، كما يعد المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط.