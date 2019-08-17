حشود تحتفل في الخرطوم بالتوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية - فيديو

خرجت حشود فى العاصمة السودانية للاحتفال بتوقيع الوثيقة الدستورية النهائية لاتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير المعارضة.

وحضر توقيع الاتفاق، رئيسا وزراء إثيوبيا ومصر ورئيس جنوب السودان، فضلا عن وفود عربية وأفريقية. وذلك بحسب "بي بي سي".

ووقع ممثلون عن المجلس العسكري الانتقالي المعارضة، رسميا على وثيقتين دستورية وسياسية، تنظمان مرحلة انتقالية، تستمر لثلاث سنوات.

وينص الاتفاق على تشكيل مجلس سيادة لقيادة البلاد، يتقاسم الجيش والمدنيين رئاسته لمدة 39 شهر، على أن تتولى شخصية عسكرية رئاسة المجلس لمدة 21 شهرا، تليها شخصية مدنية لمدة الـ 18 شهرا المتبقية.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يترأس وفد دولة #الكويت في حفل التوقيع على وثائق المرحلة الانتقاليةفي #السودان. #العبدلي_نيوز pic.twitter.com/1xd2YoWUvM — العبدلي نيوز (@alabdleNEWS) August 17, 2019

وسيقوم مجلس السيادة، وهو يضم مدنيين وعسكريين، بتعيين رئيس للوزراء وتشكيل حكومة جديدة.

وفي وقت سابق، تعهد العضو البارز في المجلس العسكري الانتقالي فى السودان، محمد حمدان دقلو- حميدتي، في حديث لـ"بي بي سي" بأن يلتزم المجلس بكل حرف في اتفاق تقاسم السلطة المبرم مع المعارضة.

ويهدف الاتفاق لإنهاء المظاهرات التي شهدتها البلاد منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتى أسفرت عن عزل الرئيس السابق عمر حسن البشير، في أبريل/نيسان الماضي.