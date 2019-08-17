عريقات يدعو الأمم المتحدة بالإسراع في التحقيق بشبهة فساد في "الأونروا"

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم السبت، الأمم المتحدة بالإسراع في الانتهاء من التحقيق في شبهات وجود فساد في ”الأونروا“، قبل نهاية سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال عريقات في بيان، نشرته وكالة ”وفا“، "استقرار وكالة الأونروا وبرامجها هذا العام يعد أكثر أهمية في الفترة التي تسبق انعقاد اللجنة الرابعة وتجديد ولاية الوكالة، وذلك ضمن استمرار نضالها في جمع الأموال والتبرعات، والعمل على إنجاح المؤتمر الدولي للمانحين في نهاية أيلول المقبل من أجل أن يتمحور المؤتمر حول التبرعات نفسها واحتياجات اللاجئين“.

كما عبر عريقات عن أسف المنظمة لتسييس الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب لعمل "الأونروا" ”قامت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسييس العمل العظيم الذي تقوم به الأونروا، في خطوة منها إلى القضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين، ولتفادي قطع المساعدات الأميركية عن الوكالة قدمت أكثر من 40 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعهدات إضافية، ما يعني إقرارها بأهمية الخدمات التي تقدمها الوكالة ودورها الهام في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي“.

ودعا هولندا وبلجيكا وسويسرا إلى عدم تسييس الوضع وتعريض المنطقة للمزيد من التوتر وعدم الاستقرار، وقال " لا يمكن لنصف مليون طفل فلسطيني يعتمدون على مساهماتكم المنتظمة تعليق فصولهم الدراسية بانتظار نتائج التحقيق، قرارهولندا وسويسرا وبلجيكا يقوض حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ومن المحتمل أن يزيد من معاناتهم في ظل الأزمة المالية المتدهورة أصلًا بعد قرار إدارة ترامب وقف مساهماتها المالية“.

كما طالب عريقات، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بمخاطبة دول العالم وحثّها على الاستمرار بتقديم دعمها المالي، إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفقًا للقرار الأممي 194، والتصويت إلى جانب تجديد التفويض لولاية "الأونروا“.