زعيم "أنصار الله" يخرج عن صمته بأول تعليق على أحداث عدن

هاجم عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة أنصار الله المجلس الانتقالي الجنوبي، قائلا: إنه "لا يملك لا الحرية ولا القرار ولا الاستقلال".

وقال زعيم أنصار الله في كلمة متلفزة: إن "المصلحة الحقيقية لأبناء بلدنا هي في الاستقلال التام والتآخي والتعاون والابتعاد عن التعاون مع المعتدين على أبناء شعبنا هو عار وانسلاخ عن الكرامة الإنسانية".

وأضاف، أن "سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على مؤسسات العاصمة المؤقتة في عدن بأنها مؤامرة من التحالف العربي بقيادة السعودية".

وأشار إلى أن "التطورات الأخيرة في عدن محطة من محطات مرتبطة بمؤامرات تحالف العدوان على اليمن"، مؤكدا أن "المجلس الانتقالي، وحزب الإصلاح، و[الرئيس اليمني] عبد ربه منصور هادي هم نماذج من القوى التي اختارت أن تقف إلى جانب قوى العدوان".

وتابع، "ننصح الفئات العميلة أن تراجع حساباتها، وننصح المجلس الانتقالي في عدن أن لا يفرح بما توهم أنه إنجاز له".

يتبع...