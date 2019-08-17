أول تعليق لزعيم "أنصار الله" على هجمات 10 طائرات على منشآت حيوية في السعودية

قال زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، إن عملية سلاح الجو المسير التي نفذت اليوم على منشآت حيوية سعودية، هي أكبر عملية تستهدف ما وصفه بـ"تحالف العدوان" منذ بداية الحرب اليمنية.

وأوضح عبد الملك الحوثي في كلمة متلفزة، مساء اليوم، السبت، أن مصفاة الشيبة السعودية، تقع في حقل نفطي قرب حدود المملكة مع الإمارات وتبعد مسافة 1100 كم من أقرب نقطة حدودية مع اليمن.

#المسيرة_عاجل | #السيد_عبدالملك_بدرالدين_الحوثي: عملية سلاح الجو المسير التي سميت بعملية توازن الردع تحمل رسائل مهمة لقوى العدوان — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 17, 2019

وتابع الحوثي قائلا:

إن عملية سلاح الجو المسير اليوم درس مشترك وإنذار مهم للإمارات.

#المسيرة_عاجل | #السيد_عبدالملك_بدرالدين_الحوثي: أكدنا سابقًا أن عملياتنا ستتركز على الضرع الحلوب الذي يعتمد عليه الأمريكيون — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 17, 2019

وقال عبد الملك الحوثي:

إن مصفاة الشيبة تعتبر من أكبر مصافي النفط بالنسبة للنظام السعودي، ولديها مخزون نفطي هائل، وأكدنا سابقًا أن عملياتنا ستتركز على الضرع الحلوب الذي يعتمد عليه الأمريكيون.

#المسيرة_عاجل | #السيد_عبدالملك_بدرالدين_الحوثي: في العام الخامس يتلقى تحالف العدوان الضربات الأكبر والصفعات القوية واللكمات القاتلة نتيجة لاستمراره في هذا العدوان الغاشم — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 17, 2019

وتابع زعيم أنصار الله:

في العام الخامس يتلقى تحالف العدوان الضربات الأكبر والصفعات القوية واللكمات القاتلة نتيجة لاستمراره في هذا العدوان الغاشم، وعملية سلاح الجو المسير التي سميت بعملية توازن الردع تحمل رسائل مهمة لقوى العدوان.

وسبق أن أعلنت جماعة "أنصار الله"، في وقت سابق من صباح اليوم السبت، استهداف حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي السعودية على الحدود مع الإمارات بـ10 طائرات مُسيرة.

ونقلت قناة المسيرة، التابعة لجماعة أنصار الله، عن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع قوله في بيان، اليوم السبت:

سلاح الجو المُسير نفذ أكبر عملية هجومية على العمق السعودي منذ بدء العدوان على اليمن، عشر طائرات مسيرة استهدفت حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي المملكة بعملية توازن الردع الأولى.

وأضاف سريع "حقل ومصفاة الشيبة يضم أكبر مخزون استراتيجي في المملكة ويتسع لأكثر من مليار برميل"، مهددا "نعد النظام السعودي وقوى العدوان بعمليات أكبر وأوسع إذا استمر العدوان... بنك أهداف القوات المسلحة يتسع يوما بعد آخر والعمليات القادمة ستكون أشد إيلاما على العدو".

في السياق ذاته، أعلن الناطق الرسمي باسم قوات "التحالف العربي"، العقيد تركي المالكي، فجر اليوم السبت، بدء وحدات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحزام الأمني في الانسحاب والعودة إلى مواقعها السابقة في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال المالكي في تصريحات نقلتها قناة "الإخبارية" السعودية، "اعتبارا من الساعة ( 01:00 بالتوقيت المحلي لليمن) من صباح السبت ( 10 ذو الحجة 1440 هـ ) دعوة كافة المكونات والتشكيلات العسكرية من الانتقالي وقوات الحزام الأمني إلى العودة الفورية لمواقعها والانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الفترة، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة".