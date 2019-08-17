أول دولة خليجية تعلق على هجوم الحوثيين على حقل الشيبة السعودي

أدانت البحرين، اليوم السبت، الهجوم بالطائرات المسيرة الذي تعرض له حقل ومصفاة الشيبة جنوب شرقي السعودية، عادة إياه "عملا إرهابيا".

وقالت الخارجية البحرينية في بيان، عبر موقعها الرسمي: "تستنكر وزارة خارجية مملكة البحرين الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له إحدى وحدات معامل الغاز الطبيعي في حقل ومصفاة الشيبة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة من قبل ميلشيات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، في عمل إرهابي جبان يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويشكل خطرًا جسيمًا على إمدادات الطاقة للعالم أجمع".

وتابع البيان، "تؤكد وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الراسخ الداعم دائمًا لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وحماية مصالحها، وتضامنها ووقوفها التام معها في جهودها الرامية للقضاء على هذه الأعمال الإرهابية المتكررة بشتى صورها وأشكالها، داعية إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة وصارمة لوقف هذه الأعمال والاعتداءات الإرهابية وكل من يدعمها ويمولها".

مملكة #البحرين تستنكر الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له إحدى وحدات معامل الغاز الطبيعي في حقل ومصفاة الشيبة بالمملكة العربية #السعوديةhttps://t.co/9cDRl4ibPL pic.twitter.com/MR0qa9uZOH — وزارة الخارجية 🇧🇭 (@bahdiplomatic) August 17, 2019

وأعلنت جماعة "أنصار الله"، في وقت سابق، اليوم السبت، استهداف حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي السعودية على الحدود مع الإمارات بـ10 طائرات مُسيرة.

ونقلت قناة المسيرة، التابعة لجماعة أنصار الله، عن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع قوله: "سلاح الجو المُسير نفذ أكبر عملية هجومية على العمق السعودي منذ بدء العدوان على اليمن، عشر طائرات مسيرة استهدفت حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي المملكة بعملية توازن الردع الأولى".

وجددت القوات المسلحة اليمنية، التابعة للحوثيين، الدعوة لكل الشركات والمدنيين بالابتعاد الكامل عن كل المواقع والأهداف الحيوية بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة أنها أصبحت أهدافا مشروعة ويمكن ضربها في أي وقت.

بدوره، قال مصدر سعودي، ان هجوما بطائرة بدون طيار شنته جماعة "أنصار الله" اليمنية على حقل نفط في شرق السعودية تسبب في حريق بسيط في مصنع للغاز لكن لم يكن له تأثير على إنتاج النفط.

وقال المصدر، حسب وكالة "رويترز"، إن "الهجوم على حقل شيبة النفطي نفّذ على الأرجح بثلاث طائرات بدون طيار"، مضيفا أنه "لم يتسبب في خسائر بشرية وأن الحريق قد تم إخماده".

كما أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، أن "فرق الاستجابة سيطرت على حريق محدود، وقع صباح اليوم السبت، في أحد مرافق معمل شيبة للغاز، ولم يتسبب الحادث في وقوع أي إصابات.

وأكدت الشركة، في بيان لها، أن "إمدادات عملائها من النفط الخام لم تتأثر نتيجة لهذا الحادث، مشيرة إلى أنها ستنشر مزيدا من التفاصيل حال توفرها"، وذلك حسب صحيفة "عكاظ" السعودية.