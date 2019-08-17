Widgets Magazine
تسجيل
19:16 17 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    طائرة محترقة في مطار طرابلس في ليبيا

    بعد اشتعال عمليات الطائرات... الخريطة الكاملة لمطارات ليبيا والعمليات العسكرية فيها

    © AP Photo / Sergey Ponomarev
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    دخلت المعارك في ليبيا في الأسابيع الأخيرة مرحلة جديدة فإلى جانب العمليات العسكرية على الأرض هناك عمليات جوية عبر الطائرات الحربية والطائرات المسيرة.

    تنتشر في ليبيا عدة مطارات، بعد تحول القواعد العسكرية إلى مطارات مدنية منذ 2011، وهي نفس المطارات التى استخدمت مرة أخرى في العمليات العسكرية.

    في الشرق الليبي تستقر الحركة في المطارات منذ الفترة التي تلت تحرير بني غازي ودرنة عن طريق عمليات الكرامة عام 2014، حيث تعمل مطارات"بنينة- الأبرق- طبرق" المدنية بشكل طبيعي. 

    الغرب الليبي

    تشهد المنطقة الغربية الليبية عمليات عسكرية منذ الرابع من إبريل/نيسان 2019، وذلك مع بداية العمليات التي أطلقها الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لتحرير العاصمة، "حسب وصفه"، الأمر الذي انعكس في الأيام الأخيرة على وضع المطارات وطبيعة استخدامها، حيث يقع في الغرب الليبي 4 مطارات رئيسية تخضع لسيطرة حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، غير أن الجيش الليبي يصفها بأنها تقع تحت "سيطرة المليشيات".

    © AFP 2019 / MAHMUD TURKIA
    ليبيا: تشغيل مطار معيتيقة بعد قصف صاروخي أصاب اثنين وعطل الملاحة لساعات
    مطار طرابلس

    بحسب تأكيد عبد الحكيم معتوق الخبير الليبي لـ"سبوتنيك" السبت، فإن مطار العاصمة طرابلس يقع تحت سيطرة ما يصفها بـ"المليشيات" في طرابلس في الوقت الراهن، وأنه يستخدم في العمليات العسكرية كما كل المطارات الأخرى ضد الجيش الليبي.

    ويقع مطار طرابلس في منطقة "قصر بن غشير"، وأنشأه الإيطاليون عام 1934 كمطار عسكري، وسمي بمطار سلاح الجو الإيطالي، وبعد أحداث 2011 أغلق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المطار من مارس/آذار 2011 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2011 لإقامة منطقة ممنوعة الطيران فوق ليبيا.

    وسيطرت كتائب الزنتان على مطار  طرابلس أغسطس/آب 2011، وفتح في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2011، ثم أغلق مرة أخرى في 2014، نتيجة القصف والأضرار الكبيرة التي تعرض لها إثر العمليات العسكرية في ذات العام خلال اشتباكات قوات فجر ليبيا مع قوات الزنتان، ويتكون مبنى الركاب من 5 طوابق وبمساحة إجمالية تقدر بحوالي 33000 متر مربع.

    ويؤكد عبد الحكيم معتوق أن الكتائب في طرابلس تستخدم المطارات  المدنية في عمليات عسكرية ضد الجيش.

    مطار معيتيقة

    أنشأ مطار معيتيقة عام 1923 من قبل القوات الجوية الإيطالية، ويقع المطار على بعد 11 كم من قلب العاصمة طرابلس، وتعرض لعمليات قصف متعددة خلال الفترات الماضية، حيث ذكرت قوات الجيش الليبي في الشرق، أن المطار استخدم في انطلاق طائرات مسيرة استهدفت قوات الجيش ومناطق مدنية.

    وكان المطار في الأصل  قاعدة عسكرية تم تحويل جزء منه عام 2014 إلى مطار مدني، بعد تدمير مطار طرابلس الدولي.

    وفي أخر التطورات الجمعة 16 أغسطس/آب، قالت حكومة الوفاق الليبية، إن اثنين من عمال مطار معيتيقة أصيبا جراء قصف بصواريخ غراد شنته قوات الجيش الليبي الذي يقوده المشير حليفة حفتر.

    وقررت إدارة المطار، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، وقف حركة الطيران بعد التعرض للقصف، مشيرة إلى توجيه "رحلة شركة الخطوط الجوية الليبية القادمة من مطار تونس قرطاج، وكذلك الأجنحة الليبية القادمة من إسطنبول، بالهبوط في مطار مصراتة الدولي".

    إدريس ديبي رئيس تشاد
    © AP Photo / Lintao Zhang
    رئيس تشاد يعلن أن 22 مليون قطعة سلاح دخلت بلاده من ليبيا
    مطار مصراتة

    يؤكد عبد الحكيم معتوق أن مطار مصراتة كان قاعدة عسكرية ثم انطلقت منه رحلات مدنية، ويبعد عن وسط المدينة بنحو 5 كم جنوبا.

    ويوضح معتوق أن المطار يستخدم من قبل الكتائب في استهداف قوات الجيش الليبي، وكذلك في عمليات نقل الأسلحة "للمليشيات" حيث تسيطر عليه كتائب مصراتة.

    واستهدفت قوات الجيش الليبي مطار مصراتة أكثر من مرة، مؤكدة أنها دمرت بعض الطائرات التي كانت تستعد لتنفيذ عمليات هجومية ضد الجيش، كان آخرها ما أكدته غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي حيث دمرت طائرة مقاتلة لما وصفتها بـ"المليشيات المسلحة" من نوع L39 على مدرج مطار مصراتة العسكري والتي كانت تقصف مدنيين في تخوم طرابلس في 7 أغسطس/آب.

    مطار زوارة

    بني مطار زوارة سنة 1983، ويقع المطار غربي مركز مدينة زوارة، حيث يبعد عن العاصمة الليبية طرابلس نحو 127 كم، وعلى الحدود الليبية التونسية قرابة الـ60 كم، اعتمد دوليا في 2014، بعد إعلان مديره في ذلك الوقت فتحي الهاميسي، استصدار القرار رقم 486 لسنة 2014 بشأن تفعيل مطار زوارة دوليا، ويقع المطار تحت سيطرة قوات الوفاق، غير أنه تعرض لاستهداف من قبل قوات الجيش الليبي.

    وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري أمس الجمعة، إن سلاح الجو الليبي جدد قصف مطار زوارة الدولي غرب العاصمة طرابلس.

    وأوضح المسماري أن المطار يستخدم لإقلاع الطائرات التركية المسيرة التي تستخدم ضد الجيش الوطني الليبي، لمصلحة الميليشيات التي تسيطر على طرابلس وتتحالف مع أنقرة، بحسب قوله.

    أشخاص يتجمعون في الموقع الذي انفجرت فيه سيارة مفخخة في بنغازي
    © Photo / STRINGER
    روسيا تدعو الأطراف المتنازعة في ليبيا إلى ضبط النفس وتعليق العمليات القتالية
    مطار سرت

    تسيطر حكومة الوفاق على مطار سرت حتى الآن، أو ما يسمى بمطار القرضابية، غير أنه لم يتم استهدافه حتى الآن.

    قاعدة الوطية

    تعد قاعدة الوطية العسكرية هي القاعدة الوحيدة في الغرب الليبي التي يسيطر عليها الجيش الليبي، وكانت تحمل اسم قاعدة عقبة بن نافع جنوب منطقة العجيلات، كما يسيطر الجيش على قاعدة الجفرة العسكرية.

    بنيت القاعدة عام 1942، وهي قاعدة جوية عسكرية فقط، حيث لا تعمل بها أي طائرات مدنية، وبحسب "بوابة أفريقيا" تحوي القاعدة العسكرية أكبر بنية تحتية عسكرية حيث تستطيع استيعاب وإيواء 7 آلاف عسكري، كما تمتلك أكبر تحصينات خارجية.

    كانت القاعدة قبل أحداث فبراير 2011 مركز عمليات لأسطول مقاتلات الميراج، ثم تعرضت لقصف مكثف من طيران الناتو عام 2011.

    وتعتبر القاعدة مركز العمليات للقيادة العامة للجيش منذ 2014، وتنتشر في ليبيا بعض المهابط والقواعد العسكرية الأخرى لكنها ليست ضمن مسرح العمليات في الوقت الراهن.

    ويؤكد عبد الحكيم معتوق أن المهابط الأخرى لم تتوفر فيها قواعد الملاحة الجوية، وهو ما يجعلها خارج الخدمة.

    البعثة الأممية

    ونددت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ما وصفته بـ"الهجمات الممنهجة والمتزايدة باطراد" على المطارات في غرب ليبيا، وأشارت البعثة إلى أن هذه الهجمات والتي استمرت على مدار يومين عرضت حياة الآلاف من المسافرين المدنيين للخطر، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة والعاملون في المجال الإنساني.

    وشددت البعثة على وجوب إيقاف هذه الهجمات على الفور، وأكدت مجدداً أن المطارات التي يستخدمها المدنيون ليست أهدافا عسكرية.

    انظر أيضا:

    ليبيا: تشغيل مطار معيتيقة بعد قصف صاروخي أصاب اثنين وعطل الملاحة لساعات
    رئيس تشاد يعلن أن 22 مليون قطعة سلاح دخلت بلاده من ليبيا
    مصر تدعو البعثة الأممية في ليبيا للانخراط مع ممثلي الشعب المنتخبين
    روسيا تدعو الأطراف المتنازعة في ليبيا إلى ضبط النفس وتعليق العمليات القتالية
    البعثة الأممية في ليبيا تعرب عن أسفها لعدم تلقيها موافقة من حفتر على هدنة العيد
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, مطارات, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    متسلقو فريق الإنقاذ على قمة جبال الألب الفرنسية، 19 يناير 2006
    خطر يهدد حياتهم... صور للمتسلقين تأسر الأنفس
    بولتون يتهم روسيا بسرقة التكنولوجيا
    الروس "يسرقون" تقنية عسكرية من أنف بولتون
    صفقات مجانية.. صنعت الملايين
    صفقات مجانية... صنعت الملايين
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك