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    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في افتتاح القمة الخليجية الـ 39 في الرياض، 9 ديسمبر/كانون الأول 2018

    بعد التقرير المهم... محمد بن سلمان يوجه رسالة إلى وزير الداخلية

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
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    وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، برقيات شكر، اليوم السبت، لوزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى، وبنجاح موسم حج 2019.

    وجاء في نص برقية الملك سلمان، التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس): "تلقينا برقية سموكم رقم 262131 وتاريخ 13 / 12 / 1440هـ المتضمنة تهنئتنا بعيد الأضحى المبارك، والمرفوعة باسمكم وباسم أصحاب السمو والمعالي أعضاء لجنة الحج العليا، وأصحاب السمو أمراء المناطق، ورجال الأمن وكافة منسوبي الأجهزة الحكومية والأهلية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1440هـ، وما أشرتم إليه سموكم حيال ما تحقق من نجاح لموسم حج هذا العام في بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة – ولله الحمد -، وذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الجهود المتميزة التي بذلها الجميع، وما تم اعتماده من خطط متكاملة في إعدادها وتنفيذها، مما مكن – بحمد الله – ضيوف الرحمن البالغ عددهم الإجمالي لهذا العام ( 406. 489. 2) حاجاً من تأدية نسكهم بكل راحة ويسر وطمأنينة في أجواء عامرة بالروحانية والسكينة والإيمان".

    وتابع الملك سلمان: "إننا إذ نشكركم جميعا على تهنئتكم بعيد الأضحى المبارك، لنحمد المولى جل وعلا على ما من به علينا من نجاح موسم الحج هذا العام، وما وفقنا إليه من خدمة حجاج بيته الحرام وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم".

    وأردف خادم الحرمين الشريفين: "وقد سرنا ما لمسناه من إخلاص وتفان وجهود كبيرة بذلتها الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ويكلل أعمالنا بالنجاح والتوفيق، إنه على كل شيء قدير"

    كما وجه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، برقية شكر جوابية للأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز؛ بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام، بحسب وكالة (واس).

     

    وقال ابن سلمان في برقيته الموجهة إلى وزير الداخلية: "اطلعنا على برقية سموكم رقم 262130 وتاريخ 13 / 12 / 1440هـ المتضمنة التهنئة بعيد الأضحى المبارك، وإشارتكم إلى ما تحقق بفضل الله من نجاح لموسم حج هذا العام 1440هـ، وإننا إذ نشكر سموكم وأصحاب السمو أمراء المناطق، لنشيد بما تحقق من نجاح بفضل الله عز وجل ثم بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها الجميع، وتفانيهم في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن بإشراف ومتابعة وتوجيه من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".

    الأمير محمد بن سلمان
    © REUTERS / HANDOUT
    وزير الداخلية السعودية يرسل تقريرا مهما إلى محمد بن سلمان
    وتابع ولي العهد السعودي في برقيته: "نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سيدي خادم الحرمين الشريفين، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، ويرزقنا التوفيق لخدمة ضيوف بيته الحرام، وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه سميع مجيب".

    وقال وزير الداخلية السعودي والمسؤول عن لجنة الحج العليا في إفادته للملك سلمان والأمير محمد بن سلمان، في برقية له، إن حجاج هذا العام بلغ عددهم "2.489.406 حاج"، وذلك حسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

    ولفت في هذا السياق، إلى أن موسم الحج هذا العام اتسم "بنجاح تنفيذ كافة الخطط الأمنية، والوقائية، والتنظيمية، والخدمية، والمرورية، حيث اكتمل وصولهم إلى مشعر عرفات، ومن ثم النفرة إلى مشعر مزدلفة ثم إلى مشعر منى في وقت قياسي وفق تنظيم دقيق وانسيابية تامة، وصولا إلى الجمرات والتوافد إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة واستكمال مناسك حجهم".

    وأكد وزير الداخلية السعودي أن "الحالة الأمنية كانت مستقرة ولم تشهد وقوع أي حوادث تمس أمن الحجيج أو تعكر صفو الحج وفق انضباطية تامة ومراقبة دقيقة لأوضاعهم، وتنقلاتهم ومقرات إقامتهم، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات والرعاية الأمنية والصحية والحركة المرورية المنتظمة وفي بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة".

    وأفاد بن نايف في برقية موجهة إلى ولي العهد محمد بن سلمان، بأن الحجاج تمكنوا "من أداء مناسك حجهم بكل سكينة وأمان، فقد كان للتنفيذ الدقيق لخطط الحج الأمنية، والوقائية، والتنظيمية، والمرورية، وحركة المشاة، والتكامل بين الجهات الحكومية الدور الفاعل في نجاح هذا الموسم، وتميزه، كما كان لمبادرة طريق مكة التي انطلقت منذ ثلاثة مواسم دور في تسهيل وصول الحجاج، حيث اكتمل وصول عدد 2.489.406 حجاج إلى مشعر عرفات، ومن ثم نفرتهم إلى مزدلفة ثم إلى منى وفق تنظيم دقيق وانسيابية تامة، ومباشرتهم رمي الجمرات وتوافدهم إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة واستكمال مناسك حجهم بكل يسر وسهولة، وفقًا للخطط الموضوعة بكل انضباطية ومراقبة لأوضاعهم وتحركاتهم، ولم تسجل أي حوادث تمس أمن الحجيج أو تعكر صفو حجهم".

    ولفت وزير الداخلية السعودي كذلك إلى أن الأوضاع الصحية كانت "مطمئنة، ولم تشهد بفضل الله ظهور أي حالات وبائية، إضافة إلى تأمين جميع الخدمات والتسهيلات التي يحتاج إليها الحاج وتوفير السلع الاستهلاكية، والغذائية، والخدمات العامة الأخرى، والتي حظيت بمتابعة الجهات الخدمية لضمان استمرارها".

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    الكلمات الدلالية:
    عيد الأضحى, أخبار الحجاج, أخبار الحج, الحجاج, الحج, الداخلية السعودية, عبد العزيز بن سعود بن نايف, سلمان بن عبد العزيز آل سعود, محمد بن سلمان, السعودية
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