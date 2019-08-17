بعد الاتفاق... العسكري السوداني يرحب بترشيح حمدوك لرئاسة الوزراء

رحب المجلس العسكري الانتقالي بالسودان بترشيح قوى إعلان الحرية والتغيير للاقتصادي البارز عبد الله حمدوك، لتولي رئاسة الوزراء خلال الفترة الانتقالية، التي بدأت رسميا، اليوم السبت، عقب التوقيع النهائي على الاتفاق السياسي، بين المجلس وقوى الحرية والتغيير.

القاهرة - سبوتنيك. وقال الناطق باسم المجلس الفريق شمس الدين كباشي، خلال لقاء مع قناة "سكاي نيوز" عربية، إننا "نقول مرحبا بحمدوك، وهو خبير اقتصادي له قدراته المشهودة"، مضيفا "عندما رشحته قوى الحرية والتغيير وافقنا على الفور، وسيصدر مرسوما بتعيينه رئيسا للوزراء".

وتابع كباشي "نحن نعول على قدراته الاقتصادية الكبيرة، ونعول على دعمه ودعم مجلس الوزراء".

ووقّع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، اليوم، على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، والتي تنص رسميا على بدء مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا، يتولى فيها حكم البلاد مجلس سيادي يتم تشكيله بالمشاركة بين المدنيين والعسكريين.